Çalışanını köle zanneden patronların ortak özellikleri

ZAMANININ yüzde doksanını senin ne yaptığını izlemeye ayırır.

ŞİRKETE erkenden gelip işe gelenlerin dakikalarını sayar.

HİÇ taktir yok! Hep eleştirir.

İŞ ağzından çıkar çıkmaz bitsin ister. Oldu canım hemen!

BABANIN oğlu olduğu için gece 12'de arayıp iş ister. Hiç utanmaz.

SENİN arabandan daha pahalı saat takar ama zama gelince şirketin durumu hiç iyi değil, ekonomi kötü, kriz var...

"AL yap" desen hayatta yapamayacağı işler için başının etini yer.

İLTİFAT ederken bile sınırlarını ve haddini bilmez.

HER davranışında ve sözünde sana arabasının arka tekerleğiymişsin gibi davranır.

SANKİ iş tanımında varmış gibi kahve ister, çantasını tutturur, ömür yer.

SİZDEN dürüst ve sadık olmanızı bekler, kendisi SGK'nızı asgari üzerinden yatırır.

DEVAMLI mutlu ve huzurlu olmanı ister, şikayetçi olma hakkın maaşınla zapt edilmiştir.

VERDİĞİ üç kuruş parayla prezantabl olmanı bekler.

DEVAMLI gökten inmiş gibi kibirli davranır.

EN ACIKLISI da; şirketteki en mağdur insan hep odur!

LÜZUMSUZ BİLGİLER

BAZI balıkçı teknelerinde muz bulundurmanın kötü şans getirdiği düşünülür. Bu nedenle teknede muz bulunursa rıhtıma geri dönülür ve muzdan kurtulurlar.

TESPİTLİ YORUM

MUTLULUKTAN havaya uçsam kesin üst geçide falan denk gelirim, çarpar geri düşer, arabaların altında kalırım. Şanssızlık bizde ata sporu…

NE KADAR OLDU?

Urfaspor'da oynayan Mahmut Tuncer, Urfa'nın kurtuluşu için yapılan geceye İbrahim Tatlıses'in gelmemesi üzerine, sahneye çıkıp türkü dünyasına ilk adımını atalı 42 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

@ozgurbakar Oğlanın (6) tablete virüs girmiş.

"Corona mı?" diye ağlıyor.

Allah belanı versin Bill Gates sen de yargılanacaksın bunun için!

@zyprexa0 Ablam diyor ki dünyanın en zor ikinci şeyi çocuk büyütmek.

Birincisi ne dedim, çocuk doğurmakmış.