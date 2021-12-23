Çağımızın vebası, boş mezar bulsa girecek mezarcı tipler...

BİR mezarcı kur yapmaz, onun yerine sırtlanlık yapar.

Radarındaki kişi yeni ayrılmışsa avına doğru sinsi sinsi sorularla yaklaşır. 'Senin gibi birisi nasıl yalnız olabilir?' der, eski sevgilini senden daha fazla kötüler.

KAOS bir mezarcı için ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaçtır.

Bu şerefsizler bayılır kavgaya, dövüşe. Tabii, dahil olmadıkları sürece sıkıntı değildir. Uzaktan kavga izlerken zevk alır.

BİR mezarcı otlakçılık yapmadığı gün kendini zararda görür.

İhtiyaç halinde elbet karşımızdaki kişilerden bir şeyler talep edebiliriz. Ancak bu mezarcı kişisi bunu zevk için yapar. İlkokulda bir ısırık, lisede bir fırt, üniversitede bir dal ister. Hep ister.

İLKELERİ 'Bedava olsun da çamurdan olsun'dur.

Mezarcı bireyi yakalamak istiyorsan boş bir odaya bedava herhangi bir şey koyup kapıyı üzerine kilitleyebilirsin.

SÜREKLİ bir şeyleri eksiktir.

Üstelik eksik olan şeyleri kendisi halledeceğine çevresindekilere ıslak köpek yavrusu gibi insanın içini sızlatan bakışlar atarlar.

MEZARCI kişinin sosyal yönleri çok kuvvetlidir.

Maskesi düşene kadar dünyanın en kafa dengi, en anlayışlı insanıdır.

MEZARCILIĞIYLA övünmese olmaz.

"Fatihcim, daha şu merete cebimden bir kuruş vermiş değilim. Etrafımdakiler sağolsun. Hiç eksikliğini çekmiyorum."

MEZARCI ısrarcıdır.

Karşı taraf yaka silkene kadar ısrar eder.

MEZARCI kendini acındırmaya bayılır.

En çok onun sorunu vardır.

Ondan başka herkes rahattır.

İHTİYAÇ duyduğun anda ilk sıvışandır mezarcı...

Allah eline düşürmesin ama arada sırada, işe yarayacağı zaman ortalıkta görünmez.

CANI tatlıdır mezarcının.

Sinek ısırsa kendini mağdur görür. Zırlamaya, bahane bulmaya bayılır.

İŞİN ilginç yanı her ortamın tadını da bu şerefsiz çıkarır.

Mezarcı senin gibi çekinmez, 'Elalem ne der?' diye düşünmez. 'Bugün de şunları kerttim' diye günün hasılatını hesaplarken geleceğe umutla bakar ve sıradaki hedefini radarına alır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

"İSKOÇ erkekler dışarıya etekle çıkmazlar. Etekler sadece düğünler ve diğer geleneksel etkinlikler için giyilir."

TESPİTLİ YORUM

KIZIN fotoğrafını 2 bin 601 kişi beğenmiş, bizim burada o kadar oy alınca muhtar oluyorsun lannn.

NE KADAR OLDU?

Erzincan'da girdiği bir evden para ve otomobilin yedek anahtarını çalan hırsız, ev sahibinin polise gitmesini fırsat bilerek park halindeki aracını da çalalı 2 AY OLDU

ALKIŞLIYORUM

DÜN iş yerimde mesaiye kaldığım esnada yediğim uzunca bir dürüm, lahmacun ve bir şişe şalgamın ardından çıkardığım o gök gürültüsü, akabinde müdürüm arkamdan "Yarasın koçum!" demeseydi, hala kariyerimin bir yerlere varabileceği umudunu taşıyabilirdim.