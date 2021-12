Avrupa bir şirket olsaydı ülkeler ne meslek yapardı?

HER ülkenin kendine has birtakım karakteristik özellikleri var. İşte tam bu noktada 'atlasova. world' adlı bir Instagram hesabı bu özelliklerin yer aldığı birbirinden eğlenceli haritalar oluşturarak devreye giriyor.

Türkiye: Resepsiyonist.

Kıbrıs: Başka bir şirkette yarı zamanlı çalışan kız...

Yunanistan: Boşalan iş pozisyonu...

Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan: Şirketten ayrıldılar...

Kazakistan: Başka bir şirkette çalışmasına rağmen partilerde ortaya çıkan ama kimsenin tanımadığı o adam.

Rusya: Alkol problemi olan iş arkadaşı...

Ukrayna: Kapıcı...

Moldova: Becerikli bir ustanın çırağı...

Sırbistan: Herkes hakkında her şeyi bilen o dedikoducu kız...

Kosova: Stajyer...

Arnavutluk: O burada mı çalışıyordu ya?

İtalya: Catering...

İsviçre: Finans danışmanı...

Polonya: Tesis müdürü.

Çekya ve Slovakya: İş yerinde tanışan ve sonradan ayrılan o çift...

Avusturya: İş yerinin emekliye ayrılmış eski sahibi.

Almanya: Danışman...

Fransa: İnsan Kaynakları.

İspanya: İşe hep geç gelen ve İtalya öğle yemeği için makarna hazırlarken kafeteryada kahvaltı yapmaya çalışan o adam...

Belçika: Kalite kontrol.

Hollanda: Satış müdürü...

İngiltere: İstifa eden kişi...

İrlanda: Mary isimli postacı...

Danimarka: Aracı...

Litvanya: Veri çözümleyici...

Belarus: Pazarlama uzmanı...

Estonya: IT...

Norveç: Evden çalışan ve maaşı yüksek olan o adam...

İsveç: İnsan Kaynakları müdürü...

Finlandiya: Fatura tahsildarı... Kaynak: onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

ANANASLAR, 18. Yüzyıl İngiltere'sinde öyle bir statü simgesiydi.

Özel davetlerde bir geceliğine kiralanırdı.

TESPİTLİ YORUM

ADAM yatağa bir geçiyor, 2 dakika sonra uyumuş. Oğlum senin hiç mi derdin yok?

Hayal de mi kurmuyorsun?

Ne çeşit bir yaratıksın?

NE KADAR OLDU?

Suat abi, yaratıcı çalışmasıyla reklamcılığı başka bir boyuta taşıyalI 1 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

KÖPEĞE çarpmamak için kaldırıma çıkan hayvansever şoförmüz, tamponu yerde görünce köpeği kovalamaya başladı. Çok merak ettim yakalasaydı ne yapacaktı acaba?