Türkiye’de ve dünyada farklı şeyler-2

FARKLI Avrupa dillerindeki gaz sesi kulağa nasıl gelir?

Türkiye: Zart (Bence pırt diyoruz ya!)

Gürcistan: Thurr...

Rusya: Puk...

Kazakistan: Part...

Bulgaristan: Parts...

Arnavutluk: Perrperr.

Sırbistan: Trt...

Romanya: Part...

Macaristan: Pu...

Hırvatistan: Prd...

İtalya: Prot...

Almanya ve Avusturya: Pups...

Çekya ve Slovakya: Prd...

Fransa: Prout...

İspanya: Pırt..

Portekiz: Pum...

İngiltere ve İrlanda: Fart / Toot...

Danimarka, İsveç ve Finlandiya: Prut...

Avrupa'daki ülkelerde insanlar nasıl öksürür?

Türkiye: Öhö - öhö...

Ermenistan: Aha-aha.

Azerbaycan: Öhö-öhö.

Rusya, Ukrayna ve Belarus: Khe - khe...

Kazakistan: Kh - kh...

Yunanistan: Guhu - guhu...

Bulgaristan: Kh - kh.

Arnavutluk: Kem - kem...

Bosna Hersek: Hrrk - hrrk...

Slovenya: Kham - kham...

Hırvatistan ve Çekya: Ehm - ehm...

Polonya: Ekhem - ekhem...

Almanya ve Avusturya: Hust - hust...

İtalya, İspanya, Portekiz: Cof - cof...

Fransa: Koff - koff...

İngiltere ve İrlanda: Cough - cough...

Norveç ve İsveç: Host - host...

Finlandiya: Köh - köh.

Kaynak: onedio.com

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