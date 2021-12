Türkiye’de ve dünyada farklı şeyler-1

HER ülkenin kendine has birtakım karakteristik özellikleri var. İşte tam bu noktada 'atlasova.world' adlı bir Instagram hesabı bu özelliklerin yer aldığı birbirinden eğlenceli haritalar oluşturarak devreye giriyor.

Ülkenizi iki farklı kutuba bölen en masum düşünce farklılığı nedir?

Türkiye: Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

Yunanistan: (Yunan dönerinin adı için) Gyro mu denir souvlaki mi?

Bulgaristan: Taratorun içindeki salatalık küp küp mü olmalı yoksa rendelenmeli mi?

Romanya: Ev terliklerine papuci mi denir, şlapi mi?

Ukrayna: Borsch (bir çeşit çorba) smetanalı (bir çeşit ekşi krema) mı olur yoksa smetanasız mı?

Polonya: Sernik (bir çeşit tatlı) kuru üzümlü mü yenir yoksa kuru üzümsüz mü?

Almanya: Patates salatası nasıl yapılır?

Hollanda: Patates kızartmasına patat mı denir yoksa friet mi?

Avusturya: Erdapfel mi yoksa Kartoffel mi? (Her ikisi de Almanca'da patates anlamına geliyor.)

Slovenya: Potica'ya (bir çeşit çörek) kuru üzüm konur mu konmaz mı?

İtalya: Noel'de Panettone mi yapılır yoksa Pandoro (bir çeşit Noel keki) mu?

Fransa: Mont Saint-Michel nereye konumlandırılmıştır?

İspanya: En iyi omlet nasıl yapılır?

Portekiz: Sagres mi daha iyidir yoksa Super Bock mu? (Her ikisi de alkol markası)

İngiltere: 'Scone' kelimesi nasıl telaffuz edilir?

Patates ve balık kızartması ikilisi chippy sosuyla mı yoksa ketçapla mı yenmeli?

İrlanda: Ekmek kızartma makinası dolaba konur mu konmaz mı?

Norveç: Kırmızı renkteki Christmas soda (Bir çeşit Noel içeceği) mı yoksa kahverengi olan mı?

İsveç: Knäckebröd'un (bir çeşit kıtır ekmek) hangi tarafına tereyağı sürülür?

Finlandiya: Fin hamamının en iyi eşlikçisi vihta mıdır yoksa vasta mı?

(Her ikisi de kan dolaşımını hızlandırmak için hamamda kullanılan bir tür kırbaç.)

Estonya: Pastırma mı peynirin üstüne konur yoksa peynir mi pastırmanın?

Litvanya: Litvanca'daki 'Kasım' kelimesinin telaffuzu.

