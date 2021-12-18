Çok konuşanlar karşısında hayatta kalma rehberi
Hemen pes etmeyin ve adımları izleyin...
1. ÇOK konuşanlar, sinsidir. İlk başta kendilerini belli etmeyebilirler. Önce tetikte bekleyin.
2. YAVAŞ yavaş kendini belli eden papağana karşı onun kadar çok konuşmayı deneyerek başlayın.
3. HER söylediklerine kafa sallayıp "Hımm evet" onayı vererek susturmayı deneyin.
4. BÜYÜK ihtimal başarısız oldunuz. Şimdi işaret parmağınızı yavaşça karşınızdakinin dudaklarına yaklaştırın.
5. YİNE başarı olamadınız çünkü çok konuşan insanlar, her daim sizden daha azimli ve güçlüdür.
6. ÇOK konuşanlar vurdukça güçlenirler, bunu asla unutmayın ve yeni yöntemler geliştirin.
7. ÖNCE sağ el havada "Allah versin kardeş" hareketiyle ilk kalkanınızı çekin.
8. ARA ara telefonunuzla ilgilenerek onu dinlemediğinizi iyice belli edin.
9. İYİ hissetmediğinizi söyleyerek, 'Belki insanlık yapar da susar' ihtimalini deneyin.
10. YA DA "Bir dakika deprem mi oldu?" diyerek dikkatini dağıtmaya çalışın.
11. YÖNTEMLER hala işe yaramadıysa öfkelenin ve "Çeneni kapat" diyerek olayı sonlandırmaya çalışın. Ya da "Sus da motorun soğusun" diyerek ölümcül darbeyi vurmaya çalışın.
12. HİÇBİR yöntemde başarılı olamadıysanız, çok konuşanın üzerine kusmayı deneyin. Bu yöntem, kesin ve hızlı çözümdür. Hepinize kolay gelsin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İNGİLTERE'DE bir adam, örümcek adam olacağını düşünerek 29 farklı örümcek türüne kendini ısırtması sonucu ölmüştür.
NE KADAR OLDU?
BURSA'DA bir adam çekeceği 200 bin liralık kredi için karısını kefil yapıp yurt dışına kaçalı 9 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
DEDİKODU yapıp trip atan erkekler türedi. Küresel bozulma hiç bu kadar tehlikeli bir hal almamıştı...
AlkışlıYorum
İLKOKULDAYKEN aşık olduğum kıza yakın olabilmek için yavrukurt oldum. Ortaokul ve lisedeyken başka bir kız için bando takımındaydım.
İleriki yıllarda ise aynı sebep için bu hadise ebru, tezhip, hat, bilgisayar, İngilizce, ehliyet, ney, gitar, dalgıçlık, ikebana (çiçek süsleme sanatı), Thai-chi, pilates kursları olarak devam etti. Ama bütün bu aşk uğruna yazıldığım kurslar, aşık olduğum kişilerin başka kursiyerlerle çıkmalarına engel olamadı.
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