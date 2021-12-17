Erkeklerin gizlice yaptığı şeyler

SİFONU daha işerken çekerler ve haznedeki su bitmeden işlerini bitirmek için tuvaletle yarışırlar.

DUŞTA kimi zaman ellerini kap şekline getirerek göğüslerine dayar, suyu orada biriktirdikten sonra yere çarpmasını izlerler.

ETRAFTA kimse yoksa merdiven çıkarken canavara dönüşürler.

ZAMANI durdurduklarını ve bu şekilde gizli emellerine ulaştıklarını hayal ederler.

DUŞTAYKEN bolca sümkürürler.

YATAKLARINDA yellenecekleri zaman üstlerindeki örtüyü açarlar.

ÇİŞ yaparken su yüzeyini baloncuklarla kaplamaya çalışırlar.

BIR kızın Instagram paylaşımına yorum yapacakları zaman milyonlarca kez düşünür, kontrol ederler.

Yine de yorumu yolladıktan sonra 'Niye şöyle demedim ki?' diye hayıflanırlar...

ÇALIŞTIKLARI şirketi ya da okullarını bir terörist saldırısından nasıl kahramanca kurtaracaklarını hayal ederler.

YARATTIKLARI eseri görmek için tuvaletlerini yaptıktan sonra ilk olarak klozetin içine bakarlar.

SADECE yalnız kaldıklarında romantik filmler izlerler. Kimsenin duymaması, bilmemesi gerekir...

İNTERNET aramalarını çok sık silerler...

DUYGULARINI gizlemek adına kimi zaman kaba ve vurdumduymaz olmayı göze alırlar.

ÇALIŞTIKLARI yerde kendilerinden üstün pozisyonda olan kadınları fantezilerinin merkezine koyarlar. "Konulu" hayaller kurarlar...

MUZ, dondurma, çubuk kraker gibi şeyleri insanların yanında yerken içten içe çekinirler.

VE kadınları anlamaya çalışırlar...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Sovyet Rusya'da mahkumlar Lenin ve Stalin dövmeleri yaptırıyordu çünkü gardiyanların, ulusal liderlerin fotoğraflarına ateş etmesine izin verilmiyordu.

NE KADAR OLDU?

Sarhoş vatandaş Çanakkale'de Truva atının üstüne çıkarak atı İstanbul'a sürmeye çalışalı 4 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@_UnknownTurk_

Eşimle çocuk istemediğimize karar verdik. Şimdi çocuğa da söyleyeceğiz..

ALKIŞLIYORUM

@ayiralim Dün 10 kişi topluca 1 kişiyi dövdü. Adamın ağzı burnu kan içindeydi.

Telefonla birini arayıp "BİRAZ SIKINTI YAŞADIM" dedi.

@Nnefisebalta

Diş teli takıldı iki yıl duracak.

Babam diyorki; Ya evlenirsen düğünün olursa napıcaksın… 'Telli duvaklı gelin olurum dedim…' Derin bir sessizlik var şuan...

Sürekli bana gerizekalı diye hitap eden kocamı "Haklısın, çünkü seninle beraberim!" deyip boşadım. Oh olsun!