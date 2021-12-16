Yolculuklarda mutlaka rastlanan mola yeri objeleri

ŞEHİRLERARASI yolculuklarda 'Otobüsümüz 30 dakika ihtiyaç molası verecektir' anonsundan sonra her mola yerinde mutlaka görülen objeler:

BUZ gibi havada gömlekle dolaşan muavin.

BELÇİKA bayrağı renkli minyatür beşik.

İSİM yazılı kalp şeklinde tahta anahtarlık.

MASAJ koltuğu.

DAHA önce hiç gülmemiş gibi yüz ifadesine sahip tuvalet görevlisi amca.

PİŞMANİYE.

EŞOFMANLI kız...

OTOBÜSÜN etrafında sigara içen adam. Son nefesini çekip yarısını otobüsün dışına yarısını içine üfürür.

PARALI tuvaletin çıkışındaki düşük kalite kağıt benzeri peçete ve limon kolonyası ayrıca pek obje sayılmasa da tuvalete 1 lira verdim diye cebine peçeteleri tıkan ve fütursuzca her yerine kolonya süren yurdum insanı.

SİZ tatsız tuzsuz çorba ve köfteye anasının nikahını ödemenin pişmanlığını yaşarken gözünüze ilişen tesisin manavından üç-dört adet meyve alıp bunları büyük bir iştahla kemiren dayılar.

ISLAK yerler.

CANIM yengem, dayım, halam hatta eniştem yazan havlu.

PELUŞ oyuncak kapma ya da ışıkları durdurmak veya makasla ipini kesmek suretiyle dandik telefon, kulaklık, mp3 çalar falan kazanılan 1 tl ile oynanan oyun kutuları.

50 kuruş ya da 1 lira attığında bir avuç sakız, çakıl çikolata vb. veren kutu.

ALÇIDAN yapılmış bilumum hayvan özellikle kuzu. eksiseyler.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

NORMALMAN isimli bir süper kahraman, hikayesine göre dünyada özel güçleri olmayan tek insandır.

NE KADAR OLDU?

Kaya Çilingiroğlu yeni aldığı Ferrari'yi soran gazetecilere siz "Feraye'yi nereden biliyorsunuz?" diyerek kendini ele vereli 16 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

ELEKTRİK kesikken lambanın düğmesiyle oynadıktan sonra "Lan şimdi düğme açık mı kaldı kapalı mı!" diye düşünmekten beynim alev topuna döndü.

ALKIŞLIYORUM

AMELİYATA girmek için üzere hastane odasında beklerken, dünyalar güzeli bir hemşire içeriye girdi ve "Beyefendi, bonenizi takın, ameliyathaneye gidiyoruz" dedi.

O şaşkınlıkla arkasından koşturup asansöre attım kendimi. Beni o halde görünce gülerek "Sedyeyi bekleseydiniz" dedi. Koşa koşa ameliyat masasına giden benden başka kimse yoktur heralde.