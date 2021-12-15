Büyüdükçe istesek bile yapamadığımız çocukluk sefası

HERHANGİ bir art niyet beklemeden tamamen saf duygularla arkadaş olabilmek.

Şimdi istesek bile kimseye kolayca güvenemediğimiz için arkadaş olamıyoruz. Ya da olsak bile daima kendimizi korumaya çalışıyoruz. Oysa çocukken öyle miydi?

ANNE ve babanın ortasında yatmak.

Nadir de olsa belki bazılarımız şimdi de yapıyordur.

HERKESİN içinde umarsızca ağlayabilmek.

"Rezil mi oldum? Kim ne düşünür?" gibi sorulara aldırmadan kendini tutmamak kadar büyük bir lüks var mı?

CANIMIZIN istediği her yerde uyuyabilmek.

Misafirlikte, arabada, anne-baba kucağında...

LAZIMLIK sayesinde evin istediğin yerinde tuvaletini yapabilmek.

Ohhh çizgi film izlerken televizyonun karşısında...

Bundan büyük keyif mi var?

SOKAKTA gördüğün insanlara çekinmeden, 'Acaba yanlış mı anlar?' diye düşünmeden gülümseyebilmek.

Keşke biz büyükler de asık suratlarımızı ve tüm tahammülsüzlüğümüz bir kenara bırakabilsek...

AKLIMIZA gelen her şeyi düşünmeden sorabilmek, hiçbir şeyi saklamaya çalışmadan sonuna kadar açık sözlü olmak.

Şimdiyse bir şeyi söylemeden önce en az 3 kez düşünüyor, canımızı çok yakan ya da sinirimizi bozan birine karşı bile sırf ayıp olmasın diye susuyoruz.

ALIŞVERİŞE gidildiğinde market arabasının içinde gezmek.

BABANIN omzunda gezmek.

Dünyanın en güzel şeyi...

SABAHIN erken saatlerinde uyansan bile full enerjik olabilmek.

Şimdiyse keşke fırsatım olsa da tüm gün yataktan çıkmasam diye dualar ediyoruz.

YATAĞIN veya koltukların üzerinde zıplamak.

Yani şimdi bunu büyüsek de yapabiliriz ama eşyalar buna dayanabilir mi, meçhul?

EVİN içinde garip ve tuhaf yerlere saklanmak, oralarda oynamak.

DONDURMAYI yüzüme bulaştı mı diye düşünmeden tadını doyasıya çıkararak yemek.

OYUN parklarında doyasıya oynayabilmek, kaydıraktan kayıp, salıncakta sallanabilmek.

BELKİ de en güzeli; gelecek kaygısı olmadan yaşamak.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2013'TE Çin'de bir adam, 23 yaşındaki işsiz oğlunun oyundaki karakterini sürekli öldürmeleri için oyuncular kiralamıştı. Böylece oğlunun oynamaktan bıkacağını düşünüyordu.

NE KADAR OLDU?

İbrahim Tatlıses, Almanya turnesi sırasında 5 yıldızlı otelde mangal yapalı 19 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@Roxabbe Makyaj çok pahalı oldu abi, lütfen yorgun görünümü normalize edelim. Kimse kimseye "Hasta mısın, uyumadın mı?" gibi şeyler sormasın. Anlaşalım, sadece düğünlerde süslenilsin.

ALKIŞLIYORUM

@evainthisplanet ASANSÖRDE çocuk unutmuşlar arkadaşlar! Apartmanın asansörüne bir girdik arkadaşla, bebek arabasında çocuk... Öyle bakıyor elindeki suluğu ısırarak. Kapı kapı dolaşıp evini bulduk. Babası diyor ki, "Allah belamı versin biliyordum bir şey unuttuğumu! İyi ki annesinden önce geldiniz.