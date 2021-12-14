Kararsız insanlar

DIŞARI çıkacakken ne giyeceğini seçememek...

Kıyafetlerinizin hepsini ayrı ayrı çok seversiniz ve bunların arasından sadece birine karar vermeniz çok zordur.

AÇIK büfe kahvaltıda ne yiyeceğini seçememek.

Hepsi lezzetlidir ama kapasitenin de bir sınırı vardır seçmek gerekir.

ALIŞVERİŞ yaparken tek seferde karar verememek.

VE karar verdiğinizde giysinin satılmış olması...

ÜNİVERSİTEDE bölüm seçememek...

Üniversite boyu devam eden iç monolog: 'Doğru bölümde miyim? Başka bölüme mi geçsem? Ama bu da iyi gibi... değil gibi...'

KAFADA "Üniversiteden sonra çalışsam mı master mı yapsam?" gibi deli sorular...

RESTORANLARIN menülerinde çok fazla seçenek olması...

BİR türlü hangi müziği dinlemek istediğinize karar veremeyip radyoyu açmak.

HANGİ filmi izleyeceğinize karar vermenin en az film kadar vakit alması...

EVE mobilya almak ya da yeniden dekore etmek...

SEVİYOR, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor....

HAYALLERİMİN peşinden mi gitsem fazla risk almadan mantığımla mı hareket etsem?

HEM karnım doysun hem pastam dursun istemek.

KARŞISINIZDAKİNİN size "Ben karar vermedim. Sen karar ver" demesi.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Beyniniz 18 yaşında. Beyin biyolojik gelişimini ilk 18 yılda tamamlar. Bu yüzden yaşınız kaç olursa olsun, beyniniz teknik olarak 18'lik.

NE KADAR OLDU?

İstanbul'da gizlice kahvede okey oynayan grup "Kaybeden cezayı öder" iddiasına girince toplam 12 bin liralık cezayı 2 kişi ödeyeli 1 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@PhantomSurgeon Eşim, kızımın bıngıldağını yokladığım esnada "Bastırma!" diye bağırdı. Beyin cerrahı olmam dışında bir sorun yok.

ALKIŞLIYORUM

DUVAR yazıları muhite göre şekilleniyor; Mamak'ta "Buraya işeyen eşektir" yazarken, Çankaya tarafında bir duvarda, "İnsancıl atıklarınızı bırakmak yasaktır" yazıyor. Kulağa o kadar sevimli geliyor ki insanın gidip bırakılanı alası geliyor.

"AMCA topu atsana!" diye bağıran çocuklara döndüm, "Ben amca mıyım yaa?" dedim. Bu defa "Abla topu atar mısın?" dediler, çaresiz attım topu. Abi demek bu kadar zor mu? Zamane veletleri işte...