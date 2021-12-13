Kıskanç sevgili tripleri

ÇOĞU ilişkinin vazgeçilmezidir kız tarafının ayrı, erkek tarafının ayrı attığı tripler, yaptığı kıskançlıklar... Tatlı, küçük kıskançlıklar bazen tarafların hoşuna gitse de olayı abartma aşamasına girince ortaya anlam veremediğimiz komik durumlar çıkıyor. Buyrun kıskançlıkta zirve yapan çiftlerin abartılmış sözleri:

ARKADAŞ listendeki kızları sil, hatta erkekleri de sil, herkesi sil bir ben kalayım...

O KIZ sana selam verdi. Sana aşık di mi?

Yoksa sevgili misiniz?

SEN şimdi saçını kestirmeye gidiyorsun ama o kuaför erkek mi acaba, erkekse kestirme çık oradan!

SEN az önce kasiyere teşekkür edip, iyi günler mi diledin? Oldu olacak kahve içmeye çağırsaydın, telefonunu da alsaydın kızın.

ÇOK tuvaletim geldi ama seni burada garsonla başbaşa bırakmak istemiyorum. Gelir seninle tanışmaya falan kalkar, şimdi ben döverim bi de bunu...

ELBİSE falan bana göre değil, denize pantolonla mı insen diyorum aşkım?

SEN 3.7 saniye boyunca niye o çocuğa baktın?

Aranızda bir şey mi var?

AŞKIM sen sağıma geçsene, şu çocuk sana bakıyor. Aşkım sen soluma geçsene şu çocuk sana bakıyor aşkım, sen şuraya...

AŞKIM bugün çok güzel olmuşsun, makyajını biraz fazlalaştırsana. Çirkin olursun öyle kimse bakmaz sana, o zaman bir ben bakarım...

SEVGİLİM acaba sen gözlük mü taksan? Gözlerin çok güzel çünkü, böyle olunca herkes sana bakıyor.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1970 Dünya Kupası elemeleri sırasında oynanan El Salvador - Honduras maçından sonra iki ülke arasında savaş çıkmıştır.

NE KADAR OLDU?

Termal suda tavuk pişirmeye çalışan adama 10 bin TL ceza verileli 1 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

EĞER bir kızın fotoğrafları belden yukarı ise kısa boylu, omuzdan yukarı ise şişman, sadece gözleri görünüyorsa kaçın.

ALKIŞLIYORUM

ŞU meşhur telefon reklamı gibi evi arasam "Anne, baba; ben Fizan'a gidiyorum" desem, verecek tek bir cevapları var, buna adım gibi eminim:

"Tamam, akşama geç kalma da..."

İSTANBUL'DAN İzmir'e otobüsle giderken ilk yolcu alım yerinde "Acil ihtiyaç için iniyorum" deyip, kendisini büyük uğraşlardan sonra berber koltuğunda saçsakal traşı olurken bulduğumuz yurdumun insanını alkışlarla magmaya davet etmek istiyorum...