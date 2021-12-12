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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 12 Aralık 2021, Pazar

İşini sevmeden yapanlar

HAYATIN geri kalanında da mutsuz olmak.
AYAKLARIN geri geri gitmesinin ne demek olduğunu çok iyi bilmek.
VAKTİNİN çoğunu kendini mutlu edeceğini düşündüğü şeylere ayırmak.
SABAHLARI mutsuz uyanıp hafta sonunu iple çekmek.
YAPTIĞI her işin angarya gibi gelmesi...
İNSAN kaynakları şirketlerinin internet siteleri ile dost olmak...
SADECE hayatta kalabilmek için çalışmak.
ETRAFINDAKİ insanlara kötü davranmaya başlamak.
UZUN süre sevmediği işi yapmanın neticesinde depresyona sürüklenmek.
"ÖLÜMÜ görüp sıtmaya razı olmak" gibi atasözlerinin anlamını çok iyi kavramak.
HER yeni güne "Bugün istifa edeceğim" diye başlamak.
"O İŞ için kaç kişi sıraya girer haberin var mı?" tesellilerine kafa sallamak.
ZAMAN içerisinde sevdiği işi yapabileceği adımları atmaya üşenir hale gelmek...
ZATEN emekliliğinize ne kaldı ki şunun şurasında?

LÜZUMSUZ BİLGİLER
JELİBONLA kız tavlayanların kesinlikle öğrenmesi gereken bir detay var:
Jelibon, Türk Lokumu'ndan esinlenilerek üretilmiştir

NE KADAR OLDU?
Trabzon'da intihar girişiminde bulunan şahsı, vatandaşlar:
"Kardeşim gel.
Şampiyonluğu görmeden gitme" diyerek ikna edeli BİRKAÇ GÜN OLDU

TESPİTLİ YORUM
@mukinaber HANIMLA markete gittik bugün, bulaşık deterjanı nar kokulu mu yoksa portakal kokulu mu olsun diye 15 dakika düşündü.
Ben arabayı 37 saniyede almıştım!

AlkışlıYorum
@hilossss3 Ders çalışıyordum eşim de rahat rahat Samuray Jack izleyebilmek için oğlumuzu, öz evladımızı sen 'sarmasın' diye kandırıp kolunu bacağını battaniyeye sarıp koltuğun üzerinde öylece bırakmış.
N'oluyo diyorum çocuk diyor ki; Anne bak ben sarmayım pişiyorum şimdi.
@lacrymmosa Ben arabayı park ederken (edemezken) balkondan izleyen abinin verdiği direktifler yetmeyince sinir krizi geçirip aşağı inip park etmesi...

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