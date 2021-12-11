Çiçek dili ve edebiyatı

HAYATINIZDAKİ en özel kişiye bir buket çiçek göndermek istiyorsunuz. Ya da bugün annenizin doğum günü.

Belki de eski müdürünüze yeni işinde güzel bir jest yapmak istiyorsunuz. Çünkü gelecekte tekrar yollarınız kesişebilir.

Çiçek siparişi vermek için bunun gibi birçok neden sayılabilir. Sevgiliye, arkadaşa, anneye ya da babaya verilen her çiçek farklı anlam taşır. Çiçek anlamları sipariş oluşturulmadan önce bilinirse, sonradan karşılaşılacak istenmeyen olayların da önüne geçilmiş olunur.

BEYAZ GÜL:

Masumiyet.

BEYAZ LALE:

Saflık, temizlik.

KIRMIZI GÜL:

Aşk...

KIRMIZI LALE:

Seni seviyorum...

PEMBE GÜL:

Gönlüm sende.

PEMBE LALE:

Anlayış.

SARI GÜL:

Sıcak sevgi.

SARI LALE:

Gerginlik.

BEYAZ KARANFİL:

Temizlik, saflık.

PAPATYA:

Bolluk, sıhhat.

KIRMIZI KARANFİL:

Sevgi.

MENEKŞE:

Alçak gönüllü.

PEMBE KARANFİL:

İçtenlik.

İRİS:

Hatıra, zerafet.

SARI KARANFİL:

Hüzün...

KAMELYA:

Mağrur.

ANEMON:

Gençlik.

LİLYUM:

Güven.

GERBERA:

İyimser.

FREZYA:

Suçsuzluk.

BEYAZ KRİZANTEM:

Sadakat.

SARI GLAYÖR:

Kıskançlık.

SARI KRİZANTEM:

Karşılıksız sevgi.

ORKIDE:

Gurur.

NİLÜFER:

Mutluluk.

AĞLAYAN GELİN:

İsyan.

FULYA:

Unutma...

LÜZUMSUZ BiLGiLER

Muhammed Ali, Vietnam Savaşı'nda ABD Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet vermeyi reddedince unvanı elinden alındı, pasaportu iptal edildi ve beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. Muhammed Ali bununla ilgili, 'Benim Vietkonglarla bir sorunum yok. Onlar beni zenciyim diye hiç aşağılamadı' dedi.

NE KADAR OLDU?

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde hayatlarını birleştiren öğretmen çift, düğün yerine sade bir nikah töreni yaparak 156 yetim çocuğu giydirip sevindireli 4 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

@alicanteee Dubai'de metroya bindim, tüm kadınlar gözlerini ayırmadan bana bakıyor.

"Anaa demek ki benim tipim bu coğrafyada baş döndürüyormuş" diye sevinirken, görevli "Bu bölüm sadece kadın ve çocuklara ait" diyerek beni çıkardı. Kendimi çok yakışıklı zannettiğim 8 saniye, seni unutamıyorum.