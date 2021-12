Halı sahacılar iyi bilir

EĞER bir kişi o takıma yeni girmişse kendini ispatlamak için doğa üstü güçlere bile başvurabilir.

FARKLI spor dallarına yetenekli olup halı sahada harcanan arkadaşlarımız mutlaka vardır.

BİR kaleci atasözü der ki "Allah'ını seven defansa gelsin".

HALI sahada bacak arasından çalım yemek varoluşunu sorgulamaya sebep olacak kadar güçlü bir aşağılanmadır.

BAZI takım arkadaşlarımız halı sahanın neden tellerle çevrili olduğunu bize ara ara hatırlatır.

HEMEN her takımda sinirlerine hakim olmayı başaramayan küçük enişteleri de unutmamak lazım.

ASLA faul yaptığını kabul etmeyen kasap arkadaşlarımız da bu sevdaya dahildir.

HATA yaptığını hiçbir zaman kabul etmeyenlerin savunmaları her daim hazırdır.

HALI saha akciğer röntgeni gibidir, sigara içenle içmeyeni birbirinden kolayca ayırır.

CEZA sahasında topla buluştuğu anda yüksek atlama hünerlerini sergileyen sahtekarlar...

EĞER takımın frikikçisi belliyse fizandan gelse beklemek farzdır.

DUŞ almayı alışkanlık haline getirememiş forvetler tüm takımın emeğini tek kalemde silebilir.

HAYAT, maçtan önce ısınma yapmak için çok kısadır...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Angelina Jolie, bir zamanlar kendisini öldürmesi için bir kiralık katil tutmaya çalıştı. Çünkü ailesinin, cinayeti intihardan daha kolay kabulleneceğini düşündü. www.yenimeram. com.tr Kiralık katil, Jolie'ye bir ay bekleyip bu konuyu iyice düşünmesini söyledi.

NE KADAR OLDU?

Bayrampaşa'da sahte içki mağduru bir kişi, "Annem-babam uyanmasın diye ışığı açmadan televizyonu açtım. Ses var ama bekle bekle görüntü gelmiyor televizyon bozuldu sandım, meğer kör olmuşum." diyeli 4 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Aşk döngüsü; Saygı duruşu, cicim ayı, mucuk ayı, trip ayı, didişme ayı, kavga ayı, ayı oğlu ayı, ve kapanış.

ALKIŞLIYORUM

Bağdat Caddesi'nde sıradan bir gün. Simsiyah, Amerikan plakalı bir Camaro sürekli şerit değiştirerek ortalığı karıştırıyor.

Arkasından gelmekte olan bir ekip otosu sağa çekmesi için plakasını anons etmeye çalışıyor:

"U....R....8? Ne lan bu?"