Gece korkutan sesler

KORKU filmi atmosferini aratmama amacını aniden gıcırdayıp hareket ederek gösteren kapılar...

BAZEN "Tık... Tık..." sesiyle sinir bozucu seviyeye ulaşabilen duvar saati...

ZAMAN geçtikçe şekil değiştirirken çıkardığı hışırtılarıyla buruşmuş poşetler.

BİR anda çatırdayarak öd patlatabilecek plastik şişe...

İkinci çatırdamada bile aynı etkiyi yapacaktır.

SOKAKTA yürüyen birinin adım sesleri...

Hatta köpeklerinki bile rahatlıkla duyulabilir hale gelir.

TAM uykuya dalacağın esnada duvara sürtünüp "şıvark" sesiyle düşerken yürek hoplatan poster...

MUTFAKTA iyi yerleştirilmediği için gümbürtüyle düşen tabak ve tencereler...

'Noluyor lan' dedirtir.

"TAKIR tukur" sesiyle bütün mahalleyi uyandıracakmış hissi veren bavullu şahıs...

DÜELLO yapmak için geceleri beklemeyi adet edinmiş sokak kedileri...

İnsan sesi mi kedi sesi mi diye bir düşünürsün bazen.

BAZEN gereğinden fazla korkutucu olabilen rüzgarın salladığı perde...

ÇIKARDIĞI gıcır gıcır sesleriyle parkeler veya ahşap eşyalar...

Tahta kurusu olmasın da.

YAN komşudan gelen belli belirsiz konuşmalar...

Duvarının ince olduğunu o zaman anlarsın.

BAŞINI yastığa koymanla birlikte aktif hale gelen peteğin mide gurultuları...

DAKTİLOYA benzer sesler çıkarmaya başlayan bilgisayar klavyesi...

BUZDOLABINDAN aniden gelen buz kırılması veya güç kesilmesi sesi...

ADAM toplayıp mahallenin serserilerini oynayan köpek çeteleri...

ANSIZIN "çıt" diye ses çıkarmaya ant içmiş kornişler...

SİNİR bozucu olmayı başaran "şıp şıp" sesleriyle adeta eko yapan musluk...

KENDİ nefes alış verişin, karnından gelen gurultular...

EVCİL hayvanların can sıkıntısından diğer odalarda çıkardığı tıkırtılar...

ATMOSFERE uygun ses tonlarıyla gecelerin vazgeçilmezlerinden olan baykuşlar...

SAATLER daha da ilerlediğinde vakitsiz öten horozlar...

KAPATTIKTAN bir süre sonra "çat" sesiyle irkilmene neden olan televizyon...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

TRT spikeri programda Dr. Ayça Kaya'ya 'Demir döküm tencere kullanmak demir eksikliğine faydalı olur mu?' diye soralı 1 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Kız Instagram'ı mikrodalga olarak kullanıyor. Aynı yemek fotoğrafını ısıtıp ısıtıp paylaşıyor.

ALKIŞLIYORUM

''ÖĞRETMENİM, gösteride topuklu ayakkabı mı giyeceğiz?'' diye sordu;

''Hayır'' dedim.

Aradan bir saat geçti, ''Öğretmenim, gösteride topuklu ayakkabı mı giyeceğiz?'' diye tekrar sordu; ''Hayır, siz daha topuklu ayakkabı giyemezsiniz'' dedim. Ertesi gün yanıma geldi:

''Anneme gösteride topuklu ayakkabı giyeceğiz dedim, çok kızdı. 'Size topuklu ayakkabı mı giydirilirmiş' dedi" diye anlattı.

Öldürecek bu çocuk beni!