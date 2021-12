Samimiyetsiz cümleler

"SAĞOL canım, daha güzeli senin olsun…" Nasıl da istemiyor daha güzelinin senin olmasını, anlatılır gibi değil! Eğer daha güzeli senin olursa kendi dilini kopartır, ömür boyu kahır çeker.

"BUNUN garantisi benim abla, istediğin zaman gel." Ne kadar bozulma ihtimali olan ürün varsa bu pazarlamacı ağzından çıkar. Gider gösterirsiniz, "Kullanıcı hatası yalnız bu" der. Puhhh rezil!

"AAA biraz daha otursaydınız yaaa…" "Hadi kalkıp gidin" demenin kibarcası oluyor, bilmeyen yoktur. İnanıp da oturmayın sakın, karpuz diye sizi keserler.

"CANIM benim, o senin güzelliğin…" "Ay ne kadar da mütevazı" dediğiniz insan, bildiğiniz on numara yalancı. Siz güzel olabilirsiniz de ona göre o iş öyle değil.

"BENIM için fark etmez, ben senin için söylüyorum." Kendisi sanki bağrına taş basacak. Bu fedakar görünen insan için fark etmez lafı tam bir yalan. Kendi istediğini dedirtene kadar aynı şeyi söyleyecektir emin olun.

"BEN sana layık biri değilim…" Kime layıksın? Öbürüne mi?

Senin Allah belanı versin be kardeşim!

"VAY kardeşim benim be! Bir gün mutlaka rakı balık yapalım!" Gaza gelip söylüyorlar bunu da, o rakının gerçekleşme oranı yüzde 2... O da mecburen karşılaşınca falan.

"KAYINVAİIDEM ile anne-kız gibiyizdir." Hadi hadi rahat ol. Onun adı kayınvalide değil, kaynana. Hiç kibarlık yapma şimdi, biz bütün detayları biliyoruz.

"BAŞ üstüne canım, onun da sana selamı var…" Bir insanın selam gönderme zamanıyla karşısındakinden selam alma zamanı arasında bu kadar büyük bir hız olamaz. O yüzden onun da sana aynı anda selam göndermesi imkansıza yakın. Ayıp olmasın diye bunu duyunca selam söyleyen sayısı milyonlarca...

"BİR ihtiyacın falan var mı? Valla bak?" Var. Küveti 200'lük banknotlarla doldur!

"HAYATIM senin adına çok sevindim..." Sevinmedi, odasına kendini kapattı ağlıyor.

"BEN bunu onun yüzüne de söylerim. Gelsin, söylerim." "Benim hakkımda dedikoducu demeyin" demenin dirençli hali. Keşke söylesen de şöyle bir saç saça, baş başa girseniz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Film tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Charlie Chaplin, aynı zamanda açık sözlü bir insan hakları savunucusuydu.

Komünist olduğundan şüphelenilen FBI, 1948'de onu bir daha asla Hollywood'da çalışamayacak şekilde kara listeye aldı ve 1952'de son 40 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nden men edildi. Chaplin komünist olduğunu reddetti ve basitçe 'İnsanlık için her insanın başına bir çatıdan başka bir şey istemediğini' söyledi.

TESPİTLİ YORUM

KOKLAYARAK öpüyor diye romantik olduğunu düşündüğünüz erkekler, çamaşır sepetine atmadan önce çoraplarını da kokluyor.

ALKIŞLIYORUM

DÜN akşam koltuğa oturdum, sol yanıma 3 kilo bezelye koydum.

Kucağıma bir tepsi, sağ yanıma da bir leğen.

Televizyon seyrederken bezelye ayıkladım.

Yarım saat kadar bezelye ayıklayınca fark ettim ki, beynim dinlenmiş. Kılıbık mıyım ne!