Yemek yapan erkek

YEMEK pişiren erkeklerin gereksiz egoları yoktur, durduk yere tartışmaya giren, kavga çıkaran tiplerden olmazlar.

MUTFAĞA giren erkek, kadın-erkek eşitliğine gönülden inanır, sizi ezmeye, bastırmaya, sindirmeye çalışmaz.

MUTFAKTA vakit geçiren erkek, hayatın müşterek olduğunun farkındadır, evin reisi rolü kesmez.

YEMEK yapan erkek anlayışlıdır, dinlemesini bilir, sözlerinize kulak tıkamaz.

SİZİNLE mutfağı paylaşan erkek, tüm hayatını paylaşmaya da hazırdır.

BU erkekler romantiktir, küçük sürprizlerle, ufak jestlerle hayatınızı güzelleştirmesini bilirler.

YEMEK yapan erkeğin eli her işe yatkındır, mutfakta aşçı, yatakta panterdir.

BU erkekler sevgi doludur, sinirli, negatif ve gergin kişiler olmazlar.

KAFASINI dağıtmanın bir yolunu bulmuş olan bu erkekler, size özgürlük alanı yaratırlar, sıkıp boğmazlar.

MUTFAĞA giren erkekler kendilerine özen gösterirler, temiz, tertipli ve sağlıklı olurlar.

BU erkeklerle paylaşacağınız şeylerin sonu gelmez, birlikte geçirdiğiniz her ana değer katmasını bilirler.

KESİNLİKLE uyumlu, sakin ve huzur veren kişiler olurlar, onlardan çok şey öğreneceğinizden emin olabilirsiniz.

YENİ şeyler keşfetmeye olan tutkusu size macera dolu bir hayat vadeder.

ELİNDE sizin için hazırlanmış bir tabakla karşınızda duran bir erkekten daha seksi pek az şey vardır.

ONU mutfakta yemek yaparken izlemenin ne kadar keyifli olduğunu tahmin bile edemezsiniz.

BU erkekler dürüst ve sadık olurlar, gizli kapaklı işler bu erkeklere göre değildir.

AŞIRI kıskanç, kendine güvensiz, baskıcı tipler olmaktan olabildiğince uzak erkeklerdir.

AÇIK sözlü ve sevecendirler... Eğer hayatınızda mutfağa girmesini bilen bir erkek varsa kaçırmayın.

En azından siz mutfaktayken arkanızdan sarılması bile yeter bazen...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2006 yılında, kimliği bilinmeyen bir kişi, Yeni Zelanda'yı açık artırma usullü bir alışveriş sitesi olan eBay'de satmaya çalıştı. Fiyat, eBay'in açık artırmayı kapatmasından önce 3 bin dolara kadar çıktı.

NE KADAR OLDU?

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, San Raffaele Hastanesi yetkililerinden kendisini 150 yıl yaşatmaları talebinde bulunalı 12 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

ŞAMPUANIN bittiğini fark ettiğinde içine az su koyup köpürtüp kullanan bir insan, yoğurda su katarak ayranı bulmuş bir ırkın devamıdır.

ALKIŞLIYORUM

ARABAMIN önüne park eden arabanın sibopuna taş sıkıştırdım.

İnen tekerleği uzaktan güzelce izledim.

İşime gittim.

Döndüğümde; arabamın önüne park eden aracın şöförü kadın çıktı, tekerleği değiştiremedi.

Gittim paşa paşa tekerleği ben değiştirdim, lastikçiye götürüp şişirttim, geri getirip güzelce taktım. Ee ne anladım ki ben bu işten?