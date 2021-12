Eski bakkalarda bulunan şeyler

ÖNCE yaramazlıktan başlayalım: Şerit halinde satılan şu çatapatlardan patlatıp garip bir mutluluk duymayan çocuk var mı?

Düşündükçe kokusu burnuma geliyor.

PEKİ şu üstü toz tutmuş, fileli toplardan alan şanslıları bir görelim? Sürekli patlayan bu toplardan öyle her zaman alamıyorduk üstelik.

SANKİ bir sihir, bir büyü gibi olan renkli, üçgen kolonyalar ne kadar da mutlu ederdi bizleri. Yanlış hatırlamıyorsam en güzel kokan da mor renkli olanıydı.

KOLONYA demişken, tezgahın üstünde bulunan pompalı kolonya damacanaları da hatırlatırım. Bayram seyran gününde fıs fıs doldururdu bakkal amca şişeleri.

DONDURMA görünümlü külahta leblebi tozları vardı ya da bunların içinde uyduruk, kaymak gibi bir şeyler oluyordu. Henüz onları yiyerek ölen hiçbir çocuk yok.

KİLOYLA satılan açık bisküvileri de koyalım buraya.

Bunları alıp arasına lokum koymak suretiyle sandviç yapmayan bizden değildir!

PORTAKALLI ve sade Elvan Gazozları hala var mı bilmiyorum. Bir dönem bütün oyunların ödülü bu gazozlardı.

BOYALI buz deyip geçilmesi mümkün olmayan 'Meybuzlar' tam bir hayat neşesiydi. Hüpletirken ağza gelen naylonlar bile o mutluluğu bozmazdı.

ERKEK çocuklarının en sevdiği futbol kartları şu an koleksiyoncularda satılıyor.

Bunları hala atmayan var mı aranızda?

AYDEDE bisküvinin şekerli tadını unutmak mümkün değil. Keşke yeniden piyasa sürseler :(

SİGARA şeklinde sakızlar vardı pakette satılan.

Şu an düşününce aslında ne kadar da yanlış geliyor ama nostaljik diye koyalım buraya bakalım.

BAKKAL Amca'nın çay bardağı hesabıyla verdiği ay çekirdeğinin tadını şu an kuruyemişçilerde bulmanın imkanı yok.

İÇİNE bakınca sanki gezegenleri, galaksiyi görüyormuş gibi olduğumuz cam bilyeler diyor ve susuyorum. Farkındaysanız bu kadarını hatırlamak bile yaşlandığımızı fark ettirdi.

Hey gidi günler hey!

