Halı sahacılar iyi bilir

EĞER bir kişi o takıma yeni girmişse, kendini ispatlamak için doğaüstü güçlere bile başvurabilir.

FARKLI spor dallarına yetenekli olup halı sahada harcanan arkadaşlarımız mutlaka vardır.

BİR kaleci atasözü der ki, "Allah'ını seven defansa gelsin..."

HALI sahada bacak arasından çalım yemek var oluşunu sorgulamaya sebep olacak kadar güçlü bir aşağılanmadır.

BAZI takım arkadaşlarımız halı sahanın neden tellerle çevrili olduğunu bize ara ara hatırlatır.

HEMEN her takımda sinirlerine hakim olmayı başaramayan küçük enişteleri de unutmamak lazım.

ASLA faul yaptığını kabul etmeyen kasap arkadaşlarımız da bu sevdaya dahildir.

HATA yaptığını hiçbir zaman kabul etmeyenlerin savunmaları her daim hazırdır.

HALI saha akciğer röntgeni gibidir, sigara içenle içmeyeni birbirinden kolayca ayırır.

CEZA sahasında topla buluştuğu anda yüksek atlama hünerlerini sergileyen sahtekarlar...

EĞER takımın frikikçisi belliyse Fizan'dan gelse beklemek farzdır.

DUŞ almayı alışkanlık haline getirememiş forvetler tüm takımın emeğini tek kalemde silebilir.

HAYAT, maçtan önce ısınma yapmak için çok kısadır...

