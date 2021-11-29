Yöresel 20 hitap şekilleri

La Bebe (Ankara):

HAYATINIZDA bir tane Ankaralı tanıdıysanız, mutlaka bu hitap şeklini de duymuşsunuz demektir. Söylenişi oldukça güzel olan bir seslenme şeklidir.

Hafız (Sakarya):

SAKARYA ve civarında en çok kullanılan bu hitap, karşıdaki insana saygınlık yükleyen bir sesleniş. Bir de bu bölgede aynı şekilde 'Adaş' çok kullanılıyor.

Sağdıç (Balıkesir):

BALIKESİR ve çevresinde kullanılan bu seslenme şekli için birisinin damat olması gerekmiyor.

Sağdıç daha çok en iyi arkadaş, yaren anlamında kullanılıyor.

Ortak (Konya):

ORTAK, Konya'da en çok kullanılan hitap şekli. Yol arkadaşı gibi bir anlam taşımakta.

Göbel (Çorum):

GÖBEL, aslında yaramaz ve afacan çocuk anlamına geliyor.

Günümüzde Çorum'da arkadaşların birbirlerine hitap şekli olarak kullanılıyor.

Ellam (Çankırı):

BU aralar sık sık duymaya başladığımız bu hitap şeklinin kökeni Orta Anadolu bölgesi. Özellikle Çankırı'da kullanılan bu kelimenin kökeni Arapça'daki 'Allahü alem' yani 'Allah bilir'den geliyor.

Rafık (Gaziantep):

ANTEP'E gittiğinizde bu kelimeyi duyarsanız eğer size Refik diye seslenildiğini düşünmeyin.

Çünkü Antepliler 'Rafığım' diye seslendikleri birisine, 'Dostum' ya da 'Arkadaşım' diyordur.

Bak hele - Bizim oğlan - Bizim kız (Uşak):

UŞAK'TA en çok kullanılan üç hitap şekli de birbirinden samimidir.

Bilader (İzmir):

'BİRADER' kelimesinin yerleşik olarak kullanılımı İzmir'de Bilader şeklindedir.

Voyn (Antalya):

ANTALYA ve civarında kullanılan bu kelimenin 'Hey' ve 'Naber?' gibi anlamları vardır.

Ede (Kahramanmaraş):

KAHRAMANMARAŞ'A özgü bu hitap şekli büyük kardeş, abi anlamlarına gelir.

Gardaş (Adana):

KARDEŞ kelimesinin yerel ağızla kullanılan halidir.

Kirve (Malatya):

SÜNNET geleneğinden bildiğimiz bu kelime aslında en yakın kişi, aziz insan anlamlarına da gelmektedir.

Hacım (Eskişehir):

ESKİŞEHİR'DE özellikle öğrencilerin birbirlerine hitap şeklidir.

Gakgo (Elazığ):

ELAZIĞ'DA en çok kullanılan Gakgo hitabı, erkek kardeş anlamına geliyor.

Aga (Bursa):

'AĞABEY' kelimesinin yerleşik dilde kullanılan hali olan Aga, Bursa'da birçok kişi tarafından kullanılıyor.

Ula (Trabzon):

TRABZON'DA en çok kullanılan seslenme şeklidir "Ula".

Kadam (Edirne):

TRAKYA'NIN çoğu bölgesinde kullanılan bu hitap şekli kardeşim, dostum anlamlarına gelmektedir.

Topraam (Nevşehir):

YAZILIŞI 'Toprağım' olan bu kelime, dilimizde "topraam" olarak telaffuz ediliyor.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1930'lu yıllarda Northern Tissue şirketi tarafından başlatılan satış kampanyasındaki slogan, tuvalet kağıtlarının kıymıksız olmasıydı.

NE KADAR OLDU?

Var Mısın Yok Musun'u izlerken "500 bin TL çıkarsa pencereden atlarım" diyen adam, 500 bin TL çıkınca 2. kattan atlayalı 11 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Bizim buzdolabının galiba ruhu var. Her zaman sorun çıkaran ve yeterince dondurmayan buzdolabımızın yanında, ne zaman "Artık bunu değiştirelim, filan kampanyayı kaçırmayalım" diye mutfakta konuşsak; birkaç gün boyunca -18'den aşağı inmiyor. Onun bu performansına bakıp yeni buzdolabı almaktan vazgeçince de, yine iş yavaşlatma eylemi yapmaya başlıyor. Ne yapacağız bilmiyorum bu alıngan şeyle?