Romantik olmayanlar

HEDİYE olarak alınan çiçekten nefret edersin, ne yenilir, ne giyilir, 2 gün sonra solacak ne gerek var değil mi?

GRUPÇA çıkılan yemeklerden nefret edersin, çünkü boşuna geçen muhabbetlerden istediğin gibi yemek yiyemezsin.

SANA birisi şiir yazarsa yerlere yatarsın, çünkü sana çok yapmacık gelir.

YÜRÜRKEN el ele tutuşmak da çok yapmacık gelir ve aşırı dikkat çekmek için yapıldığını düşünürsün.

SEVGİLİN gözlerinin içine anlamlı anlamlı baktığında ne yapacağını bilemez, saçma birşey söylersin.

YEMEĞİNİ asla paylaşmak istemezsin.

SEVİMLİ fotoğraf çekinmek konusunda çok kötüsündür. Resimlerde çoğunlukla garip çıkarsın.

'HADİ duygularını anlat' olayından nefret edersin.

SANA isim takılmasından nefret edersin.

SEVGİLİNİ çok sevdiğin için olabildiğince romantik olmaya çalışırsın ama hiç içinden gelmez.

SANA romantik bir mesaj geldiğinde ne yazacağını şaşırır, en sonunda "Ok" ya da "Hmm" tarzı bir cevap atarsın.

ÇEVRENDE insanlar varken sana sarılınmasından nefret edersin.

SANA serenad yapılması romantikten çok utanç verici gelir.

DÜĞÜNÜNDEN çok balayını hayal edersin çünkü dünyayı gezmek, bir sürü para harcayıp yaptığın düğünden daha eğlencelidir.

DAHA yeni çıkmaya başladıysan duygularını söyleyemezsin, çünkü doğru düzgün tanımadığın birisine ne hissettiğini anlatmak saçma gelir.

İLİŞKİLER ile ilgili kafanda bir sürü soru işareti vardır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2000 Olimpiyatları'ndan önce hiçbir olimpik yüzme havuzu görmemiş olan Eric Moussambani, 1:52.72 süre ile 100 metre serbest stil tarihindeki en yavaş yüzücü oldu. Ancak diğer tüm rakipleri yanlış başlayınca şampiyon oldu. Moussambani, ulusal bir kahraman sayıldı ve şu an antrenörlük yapıyor.

NE KADAR OLDU?

Muğla'da kılınan bir cenaze namazı sırasında komşusuna hakkını helal etmeyen bir kişi, ölen kişinin yakınları tarafından dayak yiyeli 9 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@hepuykusuz Kıza ödev yaptırıyorum, doğumu bu kadar uzun sürmemişti.

ALKIŞLIYORUM

@nadejda4l Kadının biri programa çıkmış eşi ihanet etti diye, adam yayına bağlanınca da kadın bir saat içindekileri döktü, ağladı, öfkelendi falan. Adam ses etmeden dinledi. Adama söz verdiler diyor ki:

ÖNCELİKLE KESTANE BALININ DİYARI ZONGULDAK'TAN TÜM DÜNYAYA SELAMLAR...

- ????