Salsan olmaz salmasan olmaz
İşte size gaz çıkarmak için en kötü 16 an...
İş görüşmesinde:
- Bizi neden seçtiniz.
- Pırtttt. Pardon gaza geldim bir an.
İlk buluşmada:
- Pırttt.
- O neydi Cemil?
- Şey sandalyeden geldi.
- Sandalyelerin bağırsakları iyi çalışıyormuş.
Birisinin cenazesinde:
- Pırtttttt. Rahmetli iyi biriydi.
Yoga sınıfında herkes meditasyon yaparken:
- Pırtttt.
- Yogaaaa ama.
Kalabalık bir asansördeyken:
- Pırtttttt.
- Piston aşağı. As as as.
Yürüyen merdivendeyken...
(Özellikle birisi arkanızda sıkışmış ve sizi geçemiyorsa):
- Pırtttt! Ya bu merdivenleri arada yağlamak lazım. Çok ses çıkarıyor...
Düğünde konuşma yaparken:
- Melih benim çocukluk arkadaşımdır. Pırtttt.
- Aaaaaaaa!
- Ne var sanki siz yapmıyorsunuz.
Havuzda yüzerken:
- Blopsss (Hava kabarcıkları)
Birisiyle oynaşırken:
- Pırttttt.
- Ne yaptın len?
- Ne yapayım içimde dert olacağına dışımda mert olsun.
Sessiz bir müzede sanat eserlerini incelerken.
- Sanatçı sizce burda ne anlatıyor Muzaffer bey.
- Pırttt.
- Ama aşk olsun Muzaffer bey.
- Bu da bir sanat kardeşim herkes bunu yapamaz.
Arkadaşlarınızla arabadayken.
- Pırttt.
- Ohaaaaa.
- Araban tüplü mü?
Sokakta yürürken.
- Pırttttt.
- Yuhhhhh.
- Sanane kardeşim açık alan.
Market koridorlarında dolaşırken.
- Pırttt. Pardon fiyatlar beni gaza getirdi.
Ve iş yerinizde!
-Şimdi şu bölgeye degrade atalım. Pırttt.
- Abi sen bayağı havaya renk kattın.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Disney World, sivrisinek nüfusunu kontrol altında tutmak için bol bol bekçi tavuk besliyor.
9. Disney World, sivrisinek nüfusunu kontrol altında tutmak için bol bol bekçi tavuk besliyor.
Disney World parkının içinde 8 ayrı tavuk sürüsü yaşıyor ve her hafta veteriner kontrolünden geçiyorlar.
NE KADAR OLDU?
Hayatı boyunca hiç yarış kazanamayan Jokey Frank Hoyes, katıldığı son yarışında at üzerinde kalp krizi geçirerek vefat etti.
At ise durmayarak yarışı birinci bitireli 68 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kaymakamlığı arayıp, "Sokakta yaşayan biri var, nasıl yardım edebiliriz?" diye sordum.
Telefondaki kadının cevabıyla gülmekle ağlamak arasında kaldım.
"Kimsesiz kişiye hemen kayıt açabiliriz, yalnız öncelikle kendisinden sabit ev adresi öğrenmem gerekiyor."
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