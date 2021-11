Öğretmenler gününüz kutlu olsun

EVET ara tatilden çıktık.

Çıktık diyoruz çünkü ben de oğlumla birlikte bir veli olarak ikinci öğretim hayatıma başlamış bulunmaktayım. Yalnız çok şanslıyım ki idealist, çalışkan işini çok seven başarılı bir öğretmenimiz var. Buradan sevgili komşum Okul Aile Birliği Başkanı Berivan Çelik'e öğretmenimize vesile olduğu için ayrıca teşekkür ederim.

Dr. Reşit Galip'in her çalışanı ve eğitimcisi hepsi bana göre 10 numara 5 yıldız. Okulumuzun hele bir müdürü var yeri geldi mi okulun tamiratını yapıyor, okulu boyuyor hatta çocukları folklöre sevk etmek için okulun girişinde folklör kıyafeti giyerek çocukları karşılıyor.

Sevgili öğretmenimiz Özlem Koçarslan, müdürümüz Serkan Seğmen ve Türkiye'deki bütün eğitimcilerin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmenler için hayat her zaman uzun yaz tatilleri ve 'Oku bakayım A'dan ibaret değil maalesef.

Daha çayını kahveni bile içip kendine gelemeden "BENİMLE İLGİLEN!" diye bağıran öğrenciler.

Müfredata eklenen "heyecan verici" yeni konular.

Mezun etseniz bile yıllarca kurtulamayacağınız dehşet verici veletler.

Birisi "Aman canım, öğretmenlik kolay iş!" dediğinde yaşadığınız sinir harbi.

Çocuklarının asla yanlış yapmayacaklarını düşünen ebeveynler.

Tüm öğrencilerinizin kıkır kıkır bir şeylere gülmesi ve sizin bu konuda hiçbir fikriniz olmaması.

Sınıfınızı nasıl yöneteceğinizi dikte edip duran, öğretmen bile olmayan insancıklar.

Hafta planı ve çalışmalarını yaparak, hafta sonuna ve huzura elveda demek.

Özellikle sınav kağıtlarını okurken, Türkçe'nin katline defalarca şahit olmak.

Uzun bir resmi ya da bayram tatili sonrası ilk pazartesi...

Alışkanlık olarak tatil günlerinde ve hafta sonlarında bile erkenden uyanmak.

Özellikle öğrencileriniz küçükse sürekli damarınıza basılıp durulması.

Öğrencilerden nezle kapmamaya çalışmak.

Ama her türlü o nezleyi kapıp eşek gibi işe gitmek zorunda olmak.

Her öğrencinin psikolojik durumu ve alerjik olduğu şeyleri hatırlamaya çalışmak.

Upuzun bir iş günü sonunda yapılan "öğretmenler" toplantısı.

Arkadaşlarınıza niye gece geç saatlere kadar takılamayacağınızı anlatmaya çalışmak.

DOSTUM 8.30 BENİM UYKU VAKTİM.

9 aydır öğretmeye çalıştığınız şeyi en zorlu öğrenciniz anladığında mutluluk gözyaşlarınızı tutmaya çalışmak.

