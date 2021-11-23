Sosyete gibi görünmenin yolları

KAHVALTIDA abiye giyinin...

Sabahın körü diye üşenmeyin; giyin giyiştirin, sürün sürüştürün, inadına öyle yapın kahvaltınızı...

YURT dışında okuduğunuz yıllardan bahsedin...

Laf aralarında sık sık yurt dışında eğitim aldığınızı vurgulayan ifadeler kullanın.

GÜN içinde sık sık dinlenin ve bunu dile getirin.

O gün hiçbir şey yapmamış olsanız da yorgun ve şımarık bir ses tonuyla odanıza geçip dinlenmek istediğinizi söyleyin.

KAHVALTIDA portakal suyu için...

Kahvaltıda önünüzde aynı anda çay, filtre kahve ve yarım portakal suyu üçlüsünün olduğundan emin olun.

Unutmayın, ne kadar meşrubat o kadar sosyetik!

SABAHLIK giyinin...

Evde tekseniz giymenize gerek yok... Ama evde biri varsa ya da kapı çaldıysa mutlaka onların yüzüne sabahlıkla çıkmanız lazım.

DERNEĞE gidin...

Sosyal sorumluluk projelerinde ful kapasitenizle yer alın.

HOLDİNG koridorlarında volta atın...

Holdingte çalışan bir tanıdığınız bile olmayabilir; olsun...

Rastgele girin bir holdinge o koridor senin bu koridor benim gezin...

HAFTADA birkaç kez migreniniz tutsun...

Sosyetiksiniz sonuçta, sosyetik hastalıklarınız olmalı. "Tırnak mantarım var" diyemeyeceğinize göre "Migrenim tuttu" diyeceksiniz.

YERLİ yersiz güneş gözlüğü takın...

İç dış, yağmur çamur, gece gölge demeden dayayın güneş gözlüğünü... Özellikle hasta ve üzgün günlerinizi asla gözlüksüz geçirmeyin.

UYKU bandı kullanın...

Hassas ve narin olmak sosyetiklikte çok önemli bir yer kaplıyor malumunuz. O yüzden gözleriniz ışığa çok duyarlıymış gibi davranın ve göz bandınız olmadan uykuya dalmayın.

DEV takılar kullanın...

Abartılı kolyeler, şaşalı yüzükler, hatta enteresan kafa, sırt, bilek aksesuarlarını eksik etmeyin.

VE son olarak eviniz iki katlıymış gibi cümleler kurun...

Ev hayatınızdan bahsederken 'Odama çıktım', 'Salona indim' gibi ifadeleri dilinizden düşürmeyin.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyadaki altınların yüzde 11'i, Hintli kadınların elinde bulunuyor. Bu oran Amerika, IMF, Almanya ve İsviçre'nin toplam altın miktarından çok daha fazla.

NE KADAR OLDU?

La Liga yönetimi bedava oynamaya izin vermediği için 5 buçuk yıl aradan sonra Barcelona'ya tekrar transfer olan Dani Alves, haftalık 1 Euro, yıllık 52 Euro'ya transfer olalı BİRKAÇ GÜN OLDU

ALKIŞLIYORUM

İlk defa aradığım ve mutlaka işi bağlamak zorunda olduğum bir işyerinde, telefona çıkan adama "Cihan Bey'le görüşebilir miyim?" dedim; cevap "Cihan Hanım toplantıda" oldu. "O zaman Fikret Bey de olabilir, onunla görüşeyim" dedim, cevap biraz daha sinirlice, "Fikret Hanım dışarda" oldu. İçimden ne şanssız bir gün derken, artık o da kadındır herhalde diye düşünüp "Peki Olcay Hanım oradalar mı?" sorumun cevabı, gayet sinirlice "Olcay Bey benim! Buyur, ne vardı?" oldu. Bahtıma pes ettim, kutup ayısını bekliyorum...

TESPİTLİ YORUM

Balık olmak ne güzel ya. Akvaryumdaki diğer balıklarla devamlı tanışıp unutuyosun. Sürekli yeni arkadaşlar.