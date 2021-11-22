En zayıf halka BACANAK

İKİ kız kardeşle evlenen erkeklere toplumun layık gördüğü hısım unvanıdır bacanak.

BU unvanın, kadının ailesinde onlara kazandırdığı hiçbir şey yoktur.

BACANAKLARIN en büyük aktivitesi bayramlarda ziyaret edilen kayınpeder ile tavla oynamaktır.

BACANAKLAR birbirleri için hiçbir anlam ifade etmezler.

BACANAKLAR en çok paraya sıkışılması durumunda akla gelen hısım tipidir.

TÜRK toplumunda yer alan "baldız" olgusundan dolayı bacanaklar birbirine temkinli yaklaşır.

İNGİLİZCE'DE bacanak, kayınbirader, enişte ile aynı anlama gelen "brother in law" olarak adlandırılmıştır.

YANI yabancılar için bacanak olmanın hiçbir ehemmiyeti yoktur.

KADINLARDAKİ karşılığı "elti"dir.

ANCAK eltiler kadar birbirlerine diş biledikleri vakalar çok nadirdir.

TÜRKİYE'DE çekilmiş olan belki de tek bacanak filmi "Aslan Bacanak"ta ortada herhangi bir bacanak yoktur.

GÜNÜMÜZDE yaygın olarak bir akrabalık derecesinden çok bir hitap şekli olarak kullanılmaktadır.

Birbirine bacanak diyen erkeklerin yüzde 90'ı gerçekte bacanak değildir.

İSTİSNALARI saymazsak bacanak olmanın herhangi bir getirisi yoktur.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

18 ile 49 yaş arası erkeklerin sadece kadınları etkilemek için güzel giyindikleri bilinmektedir. Oysa ki kadınlarda bu durum her iki tarafı da etkilemek içindir.

ALKIŞLIYORUM

@Leamruke Dedem annemle babamı öğrendiğinde "Niyeti ciddiyse gelsin, tanışalım" deyip geldiğinde dövmüş...

@ahmet_oztopk Hangi Ankaralı'ya hava soğuk desem Jon Snow tribine giriyor; "Daha kış gelecek bunlar soğuk değil" diyorlar...

TESPİTLİ YORUM

İngilizce'mi ne kadar geliştirirsem geliştireyim; "19 years"ı içimden on dokuz yıırs diye okuyacağım sanırım. Bu gelişmiyor.