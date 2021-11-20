Kadınlara aşk acısı tavsiyeleri

ROMANTİK filmlerden uzak dur.

EN yakın arkadaşından dürüst olmasını iste, eski sevgilinden soğuman için yüzlerce sebep sıralasın.

TÜM sosyal medya hesaplarından sil ve asla stalklama.

YOGA yapmak sana ilaç gibi gelecektir.

FOTOĞRAFLARI, anı olabilecek her şeyi topla kaldır, gözünün önünde durmasın.

SEVİMLİ bir dost edin.

MUTFAKTA zaman geçir.

En iyi terapi yöntemlerinden biri olduğuna emin olabilirsin.

GÜNLÜK tut. Düşünceler kafanın içinde döneceğine kağıda dökülsün, orada kalsın.

DOĞA yürüyüşleri yapabilirsin.

İÇİN içini yiyor, biliyoruz.

Hadi git o kuaföre, değişikliği hak ettin!

HEP gitmek isteyip fırsat bulamadığın dans kursu seni bekliyor.

AİLENE uzun zamandır vakit ayırmadın değil mi?

Telafi etme zamanı geldi.

YENİ bir hobi edinmek seni stresten uzaklaştırır.

SENCE DE daha çok insanla tanışıp, sosyalleşme zamanı gelmedi mi?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Aile terapisti Virginia Satir'a göre insanların mutlu evlilikleri ve aile yapılarının olması için günde en az 4 kere kucaklaşmaya ihtiyacı vardır.



AlkışlıYorum

Ameliyata girmek için üzere hastane odasında beklerken, dünyalar güzeli bir hemşire içeriye girdi ve "Beyefendi, bonenizi takın, ameliyathaneye gidiyoruz" dedi.

O şaşkınlıkla arkasından koşturup asansöre attım kendimi. Beni o halde görünce gülerek "Sedyeyi bekleseydiniz" dedi. Koşa koşa ameliyat masasına giden benden başka kimse yoktur herhalde...



TESPİTLİ YORUM

Üçlü prizden doğru fişi çekmeye çalışırken kendimi bomba imha uzmanı gibi hissediyorum.