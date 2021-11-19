İlk buluşmaya dikkat

İlk alışveriş merkezi, Galleria: Ekim 1988 tarihinde Ataköy'de inşa edilen ve Türkiye'nin ilk büyük alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyan Galleria, Türkiye'de alışveriş merkezi kültürünün öncüsüdür.

İlk Lunaparkı, Tatilya:

Tatilya, 1995 yılında yapımına başlanan, 20 Nisan 1996 tarihinde dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılışı yapılarak faaliyete geçen eğlence parkıdır. 'Hayal Dünyası' sloganıyla kapalı alanda birçok oyun parkurunu içinde bulunduran bu park Beylikdüzün'deydi.

İçerisinde sinema salonları, Alabora, Su kayağı, Tatilya Ekspresi ve Masal Dede gibi oyun parkurları mevcuttu.

Tatilya Eğlence Merkezi, 3 Nisan 2006 tarihinde kapandı.

İstanbul'un ilk Otobüsü ve otobüs hattı: Tramvay İdaresi tarafından satın alınan Renault-Scémia marka tahta kasalı 4 otobüs, 21 Ekim 1927 gününden itibaren 'Beyazıt Meydanı- Bakırcılar-Fuatpaşa-Mercan- Sultanhamam-Yenicami Eski Postane' arasında hizmet vermeye başladı. Bu mesafeyi kestirmeden giden otobüs halk tarafından çok tutuldu.

İstanbul'da açılan ilk otel: Pera Palace Otel: Türkiye'nin Avrupa standartlarında açılan ilk oteli, Pera Palace Hotel'dir. Kuruluş çalışmalarına 1892 yılında başlandı.

1895'te ise açılış balosu yapılan Pera Palace Hotel'in tasarımını, Levanten mimar Alexander Vallaury yapmıştır.

İlk vapur seferleri, Şirket-i Hayriye: 17 Ocak 1851'de Reşid Paşa'nın desteği ve dönemin padişahı Abdülmecid'in onaylamasıyla kuruldu.

İlk zamanlarda Tersane-i Amire vapurlarıyla aralarında rekabet olmaması için yalnız Eminönü ile Boğaz köyleri arasında sefer yapma hakkı verilen şirket, ilk seferini Üsküdar'a yaptı.

İlk dolmuş: Dolmuşçuluğu meslek haline getiren ilk kişi, Aşçı Halil adıyla bilinen bir kişiydi. Cağaloğlu'ndaki lokantasını şoför arkadaşlarının etkisiyle kapatmış ve 1931 yılında "10 kuruşa bir adam' sloganıyla Karaköy - Taksim arasında yolcu taşımaya başlamıştı.

İlk elektrikli tramvay:

İstanbul'da ilk elektrikli tramvay 20 Şubat 1914 tarihinde Karaköy-Ortaköy arasında hizmete başladı.

İlk benzinli otomobil:

1895 yılında Anadolu yakasının Fenerbahçe semtinde oturan Iraklı tüccar Züheyirzade Ahmet Bey'in ithal ettiği kırmızı üstü açık bir araba ile İstanbul halkı otomobille tanışır. N.S.U marka olan bu araba saatte 20 km hız yapabilen bu otomobil insanların oldukça ilgisini çekmişti.

İlk trafik kazası:

26 Ocak 1912'de Zincirlikuyu'da oldu.

İlk camii, Arap Camii:

İstanbul'un Fethi için 717 yılında gelmiş olan Müslüman Arap kumandanlarından ve sahabe neslinden meydana gelen bir ordu tarafından yapışmıştır.

İlk basketbol karşılaşması: Ülkemizde basketbol ilk kez 1904 yılında, İstanbul'da, Robert Kolej Spor Salonu'nda oynanmıştır.

Bilinen ilk hapishane:

Rivayetlere Ayvansaray semtinde yer alan Anemas Zindanı'ymış.

İlk nüfus sayımı: 1455'de Fatih Sultan Mehmet'in emriyle ilk nüfus sayımı yapıldı. Onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bazı yılan türleri fazla sıcaklığa ihtiyacı olduğunda dişi yılanı kandırır ve ona sarılarak fazla ısı ihtiyacını karşılar. Ah be erkek yılanlar kökünüz kurusun.

ALKIŞLIYORUM

Okula köpek getiren öğrenciye soruyorum:

"Oğlum bunun cinsi ne?" Öğrenci:

"Erkek, öğretmenim." diyor. "Yok onu sormuyorum, kangal mı, doberman mı hangisi? diyorum." Köpeğe bakıyor bakıyor ve beni koparan cevap geliyor: " Düz it, öğretmenim bu." Bunların bir de tersi var, siz bilmezsiniz pek...

TESPİTLİ YORUM

Siz hiç kokusunu içine çekerek ona uzun uzun baktınız mı? Dokunmaya kıyamadan izlediniz mi? Evet, aşk sucuklu yumurtadır.