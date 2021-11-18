İlk buluşmaya dikkat

İLK buluşmada makarna, tavuk kanadı gibi yenmesi zor şeyler ısmarlamayın.

- Canım al peçete, yanağında sos kalmış...

- Teşekkürler :(

AŞIRI utangaç olmayın.

- Be... be... ben... se... se... seni... il... ilk.. görd... üğüm.!!!

AŞIRI özgüven içeren hareketlerde bulunmayın.

- Versene şu telefonunu bir arkadaşımı arayacağım.

- Ihmmm... şey...

- Ver şunu yemedik yaa...

LEB demeden politika kavgasına girmeyin.

- Politika hakkındaki düşüncelerini hiç beğenmedim.

- O adamları nasıl desteklersin yaa??

DURMADAN telefonunuzla ilgilenmeyin.

Candy Crush bekleyebilir.

YANINIZDA bir arkadaşınızı da getirmeyin.

Kanka gel biraz oturur gidersin.

ESKİ sevgililerinizden bahsetmeyin.

Aaaa öyle mi, benim eski sevgilim de o ayakkabıdan giyerdi.

AŞIRI gaza gelip "Seni seviyorum" demeyin.

- Adının anlamı ne? Gözlerin ne güzelmiş. Seni seviyorum.

- EFENDİM!!!

KARŞINIZDAKİNİN adını yanlış söylemeyin.

- Gelmene çok sevindim Sevilay.

- Sevilay???

'NE giysem'i abartıp palyaçoya dönüşmeyin.

Şu düğünde giydiğim kıyafeti mi giysem acaba yaa?

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Mezopotomya'da bulunan en eski tabletlerden biri bir müşteri şikayetidir.

NE KADAR OLDU?

Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan alkollü sürücü, alkolmetreyi pos cihazı zannedip cezasını ödemeye çalışalı BİR AY OLDU

ALKIŞLIYORUM

"İnecek var kaptan" diyorum.

"Burada mı?" diyorsun. "Evet" diyorum, devam ediyorsun. "Kaptan müsait yerde indirir misin?" diyorum, yine "Burada mı?" diyorsun. "Sen paket yap evde inerim ben!" deyince bozulmayacaksın o zaman!