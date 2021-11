Hayvanlar aleminden ilginçlikler

"NEREDE o eski evlilikler" dedirten, Kutup martıları:

Kutup martıları hayatları boyunca tek eşli bir yaşam sürerler.

'HER derde deva' kediler:

Washington'daki bir cezaevinde mahkumların kedi beslemeleri teşvik ediliyormuş.

Bu sayede; hem terk edilmiş kediler kendilerine bir yuva buluyorlar, hem de mahkumların rehabilitasyon süreci daha verimli oluyor.

'DÜNYA bir yana, dostum bir yana' inekler:

Yapılan bir araştırma, inekler arasında sıkı arkadaşlık bağlarının kurulabileceğini göstermiş. Daha ilginci ise arkadaşlarından ayrı kalan bazı ineklerin, depresyona girdiklerinin gözlenmesi olmuş.

'KONUŞKAN' şişe burunlu yunuslar:

Bu yunuslar birbirleriyle, çıkardıkları yüksek frekanslı sesler aracılığıyla anlaşırlar; her yunusun kendine özel kimliğini belirten bir sesi vardır.

'AKSANLI' keçiler:

İskoç, Amerikan ve Alman keçilerinin çıkardığı sesleri inceleyen bilim insanları, seslerin arasında farklılık olduğunu gözlemlediler. Uzmanlar, bu farklılık sayesinde keçilerin, yabancı keçileri ayırt edebildiğini ve kendi çevresini özel kılabildiğini belirtiyorlar.

'SADIK' denizatı:

Bu canlılar da hayatları boyunca tek eşli bir yaşam sürerler.

'ÖLÜMSÜZ' denizanası:

Diğer tüm denizanalarından farklı olarak, Turritopsis Nutricula türü denizanası, yaşama başladığı polip döneme geri dönebilme özelliğine sahiptir.

Bu sayede, yaşlanma sonucu ölüm gerçekleşmez ve bu deniz anası türü sürekli olarak yaşlanıp ölmek yerine kendisini yavru (polip) hale döndürerek yaşamını sürdürür.

'ŞAKACI' kargalar:

Kargaların çok zeki canlılar olduğunu duymuşsunuzdur.

Peki onların birbirleriyle şakalaştıklarını biliyor muydunuz? Elbette yaptıkları şakalar bizimkiler kadar abartılı olmayabilir ama yine de bu bilgi çok hoşumuza gitti.

'KEYFİNE düşkün' Japon makak (kar) maymunları:

Dünyanın tropik iklimde yaşamayan tek maymun türü olan Macaque veya diğer adıyla 'Japon kar maymunları'; arada bir sıcak suda banyo yapmaya ve kar topu oynamaya bayılırlar.

'UYANIK' Japon makak (kar) maymunları:

Onlarla ilgili bir diğer ilginç bilgi ise; insanlardan aşırdıkları bozuk paraları kullanarak içinde yiyecek olan otomatları kullanmayı öğrenebilmiş olmaları.

'AIR JORDAN' tavşanlar:

İsveç'te her yıl düzenlenen Kaninhopping adlı gösteride, tavşanlar en yükseğe sıçramak için kıyasıya yarışıyorlar.

Yarışmada kayıtlara geçen en yüksek sıçrayış ise, tam olarak 1 metre...

LÜZUMSUZ BiLGiLER

18 ile 49 yaş arasındaki erkeklerin, sadece kadınları etkilemek için güzel giyindikleri bilinmektedir. Oysa ki kadınlarda bu durum her iki tarafı da etkilemek içindir.

NE KADAR OLDU?

Adana'da bir vatandaş, çalmak istediği araba çalışmayınca aracı tamir edip çalalı BİRKAÇ AY OLDU

ALKIŞLIYORUM

BANKADA sıra bekliyorum.

Elektronik panolar bozuk olduğu için görevliler müşterileri, numaralarını sesli söyleyerek çağırıyor. Dolayısıyla insanlar numaramı duyamam da sıramı kaçırırım korkusuyla gişelere yanaştıkça yanaşıyor. İşlem yapamaz hale gelen gişelerin önünü boşaltmakta aciz kalan yurdum güvenlik görevlisi feryadı basıyor: "Kardeşim, cennetin kapısı mı ki burası yüklendikçe yükleniyorsunuz.

Geçin sıraya!"