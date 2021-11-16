Ağlamanın faydaları

AĞLAMAK kötü mü?

Tabii hayır! Zamanında ağlamanın faydaları üzerine birçok araştırma yapılmış, gelin onlara bir göz atalım...

Endorfin: Ağlamak endorfin salgılanmasına neden oluyor. Endorfin insana neşe veren bir hormondur ve zaten mutluluk hormonlarından bir tanesi olarak bilinir.

Endorfinin neşe vermenin yanı sıra sağladığı bir fayda da ağrıları azaltmasıdır.

Duyguları dışa vurur:

Psikologların her zaman nasıl çalıştıklarını düşünün. Size sürekli anlattırırlar; derdinizi, çocukluğunuzu, aklınıza takılanları ve sizi üzen şeyleri… Çünkü bu hem doktorun sizi tanımasını sağlar hem de içinizde biriken sorunları birine anlattığınızda rahatlamanıza yardımcı olur. Sürekli içe atılan dertler ve baskılanan duygular ileriki safhalarda inanılmaz bir şekilde patlayarak sizi psikolojik sorunlara kadar götürebilir. Ağlamak, yüzleşmekten kaçmayıp gözlerinizin önüne getirdiğiniz bir gerçeği anlatıp kurtulmak gibidir.

Ağlamaktan korkmayın.

Ruh sağlığı: Sosyal ve Klinik Psikoloji Dergisi'nde yapılan bir çalışmada ağlayan insanların ruh sağlığının çok daha çabuk düzeldiği saptandı.

Özellikle bir mutluluk sonrası gelen ağlamanın ruh sağlığına pozitif yönde maksimum etki yaptığı görüldü.

Sakinleştirir: Ağlamak bir sakinleştirici ilaç gibidir.

En doğal ve en etkililerinden.

Genellikle insanlar ağladıktan sonra uyumak isterler.

Çünkü sakinleştirici vücuda zerk edilmiştir ve insan kendini halsiz hissedebilir.

Bu da herhangi bir şekilde kendine veya çevresine zarar verebilecek olan bir bireyin sakinleşmesini sağlar.

Gözleri temizler:

Vücudunuzun birçok toksini gözyaşlarınız ile atabildiğini biliyor muydunuz? Ağlamak hem vücudunuzdaki kimyasalların dışarı atımına yardımcı olur hem de gözünüzü bakterilerden arındırıp temizler.

Öyleyse ağlamak istiyorsanız, kimseyi umursamayın ve ağlayın!

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