Gülmenin yararları

1. Gülmek sizi genç gösterir.

2. Gülmek ilişkileri iyileştirir.

3. Gülmek kişilerin üretkenliğini artırmaya yardımcı olur.

4. Gülmek ömrü uzatır.

5. Gülmek yaratıcılığı teşvik eder.

6. Gülmek öz saygıyı artırır.

7. Gülmek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur.

8. Gülmek sağlık harcamalarında yüzde 30'a kadar kar sağlamaya neden olur.

9. Gülmek sindirimi kolaylaştırır.

10. Gülmek organlarınıza enerji verir.

11. Gülmek saldırganlığın azalmasına yardımcı olur.

12. Gülmek sizi daha çekici kılar.

13. Gülmek fiziksel bir egzersiz türüdür.

14. Gülmek insanların acıyla başa çıkmasına yardımcı olur.

15. Gülmek insanların olaylarla baş etme yeteneklerini geliştirir.

16. Gülmek daha iyi uyumanıza yardımcı olur.

17. Gülmek kan şekerini düşürmenizi sağlar.

18. Gülmek daha hızlı iyileşmenize yardımcı olur.

19. Gülmek bağışıklık sistemini destekler.

20. Gülmek kalbinize yardımcı olur.

21. Gülmek kan akışını iyileştirir.

22. Gülmek kalp hastalıkları riskini azaltır.

23. Gülmek büyüme hormonunu artırır.

24. Gülmek vücuttaki stres hormonu oranını azaltır.

25. Gülmek kas gerginliğine iyi gelir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

JAPONYA'NIN eski Başbakanı Sosuke Uno, 1989 yılında bir geyşanın kendisiyle evlilik dışı ilişki yaşadığını ifşa etmesiyle istifa etmeye zorlandı.

Sıkıntı eşini aldatması değildi, metresini düzgün bir şekilde destekleyememesiydi.

DÜNYA üzerinde o kadar fazla elma çeşidi var ki her gün birini deneseniz tamamını denemeniz 20 yıl sürer.

NE KADAR OLDU?

Kurtlar Vadisi karakteri olan Çakır'ın dizideki ölümünden sonra, Türkiye'nin birçok yerinde cenaze namazı kılınalı ve gazetelere başsağlığı ilanları verileli 16 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Yıllar önce dedemi doktora götürmüştük.

Doktor, tahlil yapılacağı için, "Karnınız aç mı tok mu?" diye sorduğunda, şu karşılığı almıştı:

- Sağ ol evladım, gelin sabah börek yapmış, yedim, bir şey istemem.