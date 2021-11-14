Kedi sahiplerinin maruz kaldıkları

KEDİLER gerçekten de çok ilginç varlıklar.

ÜSTÜNÜZDE uyuyakalırlar böylece hareket edemezsiniz.

SİZ tüylenmiş ve kirlenmiş hissedene kadar size sürtünürler.

SİZE bağırırlar.

TUVALET kağıtlarınızı parçalamaya bayılırlar.

SİZ tuvaletteyken sizi izlerler.

BAZEN komik gözlerle dik dik size bakarlar.

EVİN istedikleri herhangi bir köşesinde uyuyabilirler.

Buna bilgisayarınızın üstü de dahil. İşin varmış falan dinlemezler.

PARMAĞINIZI ısırırlar.

SİZİN asla istemeyeceğiniz türde hediyeler getirirler.

MASAJ istemediğiniz halde masaj yaparlar.

POPOLARINI yüzünüze dayamaya bayılırlar.

SİZE kafa atarlar.

TIRTIKLI dilleriyle sizi yalarlar. (çünkü derinizi yüzmek istiyorlar)

SİZE zarar vermiş olmaları gram umurlarında olmaz.

DURDUK yere bir şeyleri devirmeye de bayılırlar.

Harbiden manyak bu kediler..

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Nutella 2. Dünya Savaşı'nda İtalyan bir pastacının elinde kalan çikolata miktarını artırmak için çikolataya fındık karıştırması ile icat edilmiştir.

NE KADAR OLDU?

Amerika'da Sandra isimli bir orangutan, Coronavirüs'ün tehlikesi yüzünden sürekli ellerini yıkayan bakıcılarını görünce ellerini yıkamaya başlayalı 1 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

KÜÇÜK sürprizlere bayılırım. Hiç yapan olmadı ama ne bileyim severim diye düşünüyorum.