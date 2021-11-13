Yalan araştırmaları
10 DAKİKALIK bir konuşmada insanların yüzde 60'ı zaten en az bir defa yalan söylediği için karşınızdakinden gerçeğin tamamını kapabildiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
ANCAK Curtin Üniversitesi'nden bir grup profesör yalancı profili çıkarma konusunda bir tık derine inmiş ve açık sözlü bireyleri yapmacıklardan ayırmak için bir formül geliştirmişler.
Çalışmaları en son Journal of Business Research'te yayımlandı.
ARAŞTIRMAYA göre 'büyük' yalancılar yılda 12 ya da daha fazla beyaz yalan söyleyenler.
Ayrıca insan nüfusunun yüzde 13'ü toplam yalanların yüzde 58'ini söylüyor.
Peki bu ne demek? Yalanların yarısını yalnızca yüzde 10'luk bir kitle söylüyor.
'BÜYÜK' yalancılar iki anahtar gruptan oluşuyor.
Araştırmalar kendi raporunu tutan 3 bin 349 insan arasında yapıldı.
Bu insanlar önemli etnik, maddi ve coğrafi bölgelerden seçildi.
EN çok yalan söyleyen ilk grup bekar, asosyal, çocuksuz ve kirada yaşayan erkekler.
İkinci grupsa evli, genç, zengin, asosyal ve ev sahibi kadınlardan oluşuyor.
70 YAŞINDA veya daha yaşlı kadınların en az yalan söylediği ortaya çıktı.
Woodside'a göre bunun sebebi 'gerçek acıtsa da yardım edebilme' isteği.
'CİNSİYET bile tek başına bir belirleyici değil ancak bazı durumlarda cinsiyet büyük yalancıları belirleyebiliyor çünkü bu durumlar yalnızca kadınlara veya erkeklere özel' diyor Woodside.
ALDATMACAYI ortaya çıkarmak için "Ne yapacaklarını söyleyip gerçekte ne yaptıkları arasındaki farka bakın" diyor Woodside. 'Çünkü insanlar en çok kendilerine yalan söyler.'
"DOĞRUYU arıyorsanız 70 yaşındaki insanlarla konuşun. 6 yaşlı insandan 5'i doğruyu söyleyecektir."
SON olarak, çoğumuz kendimizi pek de iyi tanımıyoruz sadece tanıdığımızı düşünüyoruz.
Bu düşünce aslında en büyük yalan olabilir...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir araştırmaya göre, kadınların en ilgi çekici bulduğu koku şeker ve salatalık karışımının kokusu.
NE KADAR OLDU?
Karadağ'da düzenlenen Tembellik Yarışması'nın kazananı 117 saat yatarak rekor kırdı. 'En tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı Duda Aleksic, 300 euro değerindeki ödülün sahibi olalı 1 AY OLDU
AlkışlıYorum
ÜÇ yaşındaki miniğe kreşteki üçüncü gününün ardından soruyorum:
"Bugün nasıldı kreş?" Bir yandan gülüyor bir yandan da anlatıyor: "Bugün yeni bir öğretmen geldi teyze.
Adı da "tiçır (teacher)"mış.
Çok komik ya...
Hiç öyle isim olur mu?"
TESPİTLİ YORUM
BU günlerde kendimi brokoli gibi hissediyorum.
Sağlıklıyım ama tadım tuzum yok.
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