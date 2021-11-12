Çalışkan inek öğrenci eziyeti

"HOCAM ödevleri kontrol etmeyecek misiniz?"

"CANIM ben o ödeve henüz başlamadım. Yoksa vallahi yardım ederdim biliyorsun..."

"HOCAM geçen ders sınav yapacağım demiştiniz."

HERKESİN kahır bela çözmeye çalıştığı sınavda: "Hocam ekstra kâğıt alabilir miyim?"

AYNI sınavın ilk yarım saati dolmadan: "Bitirenler çıkabilir miiiiiiğğğğğğ??"

ARKADAŞLARLA o sınavın kritiğini yaparken:

"Ben o soruyu yaptım. 456 değil, 789 onun cevabı; sen yanlış yapmışsın sanırım."

ZAVALLI yavrucağın üç kuruşluk hevesini delicesine harcadıktan sonra: "Ama bilmiyorum ya ben de yanlış yapmış olabilirim bakma sen..."

BAK hâlâ devam ediyor:

"Yha benimki de o kadar iyi geçmedi zaten..."

BİR vazgeçilmezleri olarak hocanın hatasını kovalamak: "Hocam 8. soruya tekrar bakabilir miyiz, onun cevabı B değil galiba."

"YHAA ders notları var da bende, o kadar karman çorman yazmışım ki ben bile anlamıyorum canım, sen hiç anlamazsın; başkasına sor istersen."

"ARKADAŞLAR susacak mısınız acaba hocanın ne dediğini duyamıyorum..."

KİMSENİN sonucunu öğrenmek istemediği sınavda:

"Hocaaaam kâğıtları okudunuz muuuu?"

VE çalışkan öğrencinin el clasicoosuuuu: "HOCAM NEDEN 100 DEĞİL DE 98???

KÂĞIDIMA BAKABİLİR MİYİM

LÜTFEEEEEEN??!!!1!!!"

Öğrencilik hayatı bunlarla geçen herkese sabırlar diliyoruz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Marvel Spider Man'in azılı düşmanı Venom'u bir hayrandan sadece 220 dolara satın almıştır. Biliyorsunuz ki Venom çok tuttu, ayrı bir seri film olmayı başardı.

ALKIŞLIYORUM

Hafta sonu evde karımla birlikte 'Örümcek Adam 2' filmini izliyorduk. Filmin bir sahnesinde Örümcek Adam kurtardığı sevgilisi için iki bina arasında büyük bir ağ yaptı, birlikte o ağda gökyüzünü seyrettiler. Tam da o sahnede karımın bana söylediği:

- Sen bana hiç böyle bir ağ yapmadın, cümlesinden sonra kadınları anlama çalışmalarıma bir son vermiş bulunuyorum. Duyurulur.