Erkeğin dolabında olması gerekenler

DEODORANT YA DA PARFÜM: Dağınık olsun olmasın mutlaka her erkeğin dolabında bulunması gereken en önemli eşya deodorant, parfüm ve diğer bakım ürünleridir.

Çünkü insanın alımlı yapan şeylerden biri de yaydığı güzel kokudur.

BEYAZ RENKLİ GÖMLEK: Her ortamda giyilebilen fakat özellikle düğün ve iş görüşmelerinin vazgeçilmez kıyafetidir.

Adeta beyaz gömlek olmadan o işe alınmayacak ya da o düğün salonuna giremeyecek gibi düşünerek mutlaka bulundurmanız gereken eşyalardan biridir.

FARKLI RENKLERDEKİ GÖMLEKLER: Yine her ortamda giyilebilen renkli gömleğin dolapta bulunmasında yarar vardır.

TAKIM ELBİSE: Gireceğiniz ciddi bir ortamda daha resmi olmak için en gerekli kıyafettir ve tüm toplantı çeşitlerinde giyilebilir. ,

KOT PANTOLON: Aslında bunu söylemeye gerek olmayacak kadar önemli bir eşyadır. Çünkü erkeklerin neredeyse yüzde 90 kadarı kot pantolonu çok sık giymektedir.

EŞOFMAN TAKIMI: Spor ve yürüyüş esnasında ya da daha rahat olmak için bulundurmanız gereken bir kıyafettir. Her zaman da aynı eşofmanı kullanmayın. Ekstra olarak dolapta bir tane daha bulundurun.

AYAKKABI: Erkeğin en dikkat çekici noktalarından biri olan ayakkabı mutlaka olmalıdır fakat tek bir tip ya da model olmaması tavsiyemizdir.

Çünkü spor için ayrı, resmi kıyafet için ayrı, yürüyüş için ayrı çeşitlerin olması gerekmektedir

SAAT: Belki her erkek sevmez saati fakat her ihtimale karşı dolabınızda illa ki bir tane bulundurmanız yararınıza olacaktır.

Örneğin, resmi bir toplantıda giyeceğiniz takım elbise ile oldukça uyumlu görünür.

Ya da giyeceğini spor kıyafetlerle birlikte kombin olur.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ: Burada da saat için geçerli olan özellikler geçerlidir. Yani mutlaka bulundurun.

Havanıza hava katan en ideal eşyalardandır. Ayrıca sağlık açısından da oldukça fayda sağlayan eşyalardan biridir.

İÇ ÇAMAŞIRI: Belki de dolabınızda en fazla sayıda bulundurulması gereken eşyalardan bir tanesidir.

Ayrıca günlük olarak değiştirmenizin sağlığınıza da çok fazla katkısı bulunmaktadır. neoldu.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

"Geleceğe Dönüş" sinema serilerinde zaman makinası olarak tasarlanan cihaz aslında bir buzdolabıydı. Daha sonra yapımcılar çocukların evde buzdolabını zaman makinası gibi kullanmayı deneyebileceklerini düşünerek zaman makinesinin tasarımını değiştirmiştir.

NE KADAR OLDU?

Efektle kendini kıza çevirip dayıları dolandıran genç, aldığı parayla kendi efekt uygulamasını piyasaya süreli 7 AY OLDU

ALKIŞLIYORUM

ÜÇ yaşındaki miniğe kreşteki üçüncü gününün ardından soruyorum:

"Bugün nasıldı kreş?" Bir yandan gülüyor bir yandan da anlatıyor:

"Bugün yeni bir öğretmen geldi teyze.

Adı da "tiçır (teacher)"mış.

Çok komik ya...

Hiç öyle isim olur mu?"