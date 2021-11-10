Ofis kurallarına uyun...
Bu yüzden mutlaka kulaklık kullanmalısınız.
CEP telefonunuzun sesini açık bırakmamalı, hatta titreşim yerine sessiz konuma almalısınız.
TELEFON konuşmalarınızı masanızda değil, çalışma alanının dışında yapmalısınız.
ARKADAŞLARINIZla konuşmak için masadan masaya haykırarak bağırmamalısınız.
BACAKLARINIZI sürekli sallayarak yan masadaki arkadaşınızı rahatsız etmemelisiniz.
ÇOK fazla koku yayacağı belli olan yiyecekleri ofis içinde tüketmemelisiniz.
İZİN verilmediği sürece arkadaşınızın bilgisayarını kurcalamamalı hatta ekrana bile göz atmamalısınız.
ORTAK kullanım alanlarında tükettiğiniz yiyeceğin, içeceğin artıklarını ve çöplerini toplamalısınız.
RAHATSIZ edici sesler çıkartarak sakız çiğnememelisiniz.
OFİSE "Günaydın" ya da "Selam" diyerek girmek herkes için iyi bir başlangıçtır; arkadaşlarınızı yok saymamalısınız.
OFİS içinde grup halinde bir yerlerde toplanıp uzun muhabbetler etmekten kaçınmalısınız.
SADECE kendi önceliğiniz için arkadaşınızın işini bölmek bencillikten başka bir şey olmaz; onun da uygun zamanını kollamalısınız.
KLİMA gibi ortak alanlarda kullanılan cihazların çalışma zamanını, kendi ihtiyaçlarınıza göre belirlememelisiniz.
GRİP, nezle gibi virütik bir hastalığınız varsa mümkünse evde istirahat etmelisiniz.
İNSANLARI rahatsız edecek sıklıkta parfüm, koku ve kolonya kullanımına son vermelisiniz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
19. Yüzyıl'a kadar İngilizce'de aktör kelimesinin karşılığı "hypocrite" kullanılırdı.
Türkçe karşılığı riyakar olan bu kelime daha sonra yerini günümüzde de kullanılan "actor" kelimesine bırakmıştır.
NE KADAR OLDU?
Antalya'da sosyal deney çekmek için dilenci kılığına giren iktisat öğrencisi iki genç, deneyi çektikten sonra üniversiteyi bırakıp dilenci olmaya karar vereli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
@themasseater Arkadaşım diş hekimliği okuyor ve hocalarından birinin adı Mine Koruyucu.
@badmouserip Çamaşır günü, çamaşırların tek heyecanlı günü.
Neden mi? Şöyle düşünün çamaşır makinesi kıyafetlerin gece kulübü oluyor. Bilirsiniz işte hafif karanlıktır.
Her yerde köpükler vardır ve hepsi başları dönercesine dans eder. Bir gömlek, donu yakalar ve "Hadi bebek, gidelim" der.
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