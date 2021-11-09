90’larda ergen olanlar bilir

OKUL çantası olarak asker çantası kullanmak ve çantanın üstüne tükenmez kalemle yazılar yazmak...

Ooohooo neler yazılırdı neler!

"İYYOOOO heeeee" diye bağıra bağıra Zombie şarkısını söylemek.

Tabii anıranlardan biri de bendim.

EVDE herkes yattıktan sonra çaktırmadan kırmızı noktalı Tutti Frutti şovlarını seyretmek.

Aaa o ne ya? Ben hiç hatırlamnıyorum.

BEVERLY Hills 90210 dizisini deli gibi seyredip Brandon ve Brenda'ya platonik aşık olmak.

Ahh Brenda sana ne aşkımı ilan edeceğim brandalar açardım ah.

HEY Girl ve Blue Jean dergilerinin yeni sayıları çıkar çıkmaz gazete bayisine koşmak.

Ey gidii nerede o eski dergiler?

MİRKELAM'IN gecenin bir yarısı koşarak meşhur olduğu klibini seyrederek yeni bir yıldızın doğuşuna şahit olmak.

Ertesi gün herkes koşuyordu.

ASİ olacağım diye simsiyah giyinip konu komşu tarafından satanist sanılmak.

Misal ben satanist diye lakap takmadılar adımıza.

EVDE kimse yokken 900'lü hatları birkaç saniyeliğine aramak.

Babamdan yediğim azarı unutamam.

CARTEL'IN en az bir tane şarkısını hızlı hızlı ezbere söylemek.

Carteel bir numara en büyük...

RADYO programlarına telefonla bağlanıp DJ'den istek şarkı istemek.

Ne heyecanla beklerdik.

FIRST Class, Caldion, Jagler, Emotion gibi parfümleri sıkmadan evden çıkmamak.

Ama o zaman güzel kokuyordu.

SADECE CD çalan Discman'i, teknolojinin geldiği son nokta zannetmek.

SAÇLARI buzağı gibi ortada ayırıp kulak hizasında küt bırakmak.

Ahan da ben.

"ÇIKTIĞIN kişiyi" ev telefonundan arayıp annesi-babası çıkınca suratlarına kapatmak.

Ahhh ahhh! Biz büyüdük ve kirlendi dünya sevgili arkadaşlar...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Birleşmiş Milletler raporuna göre internet bağlantısının kesilmesi insan haklarına ve uluslararası hukuka karşıdır.

TESPİTLİ YORUM

@dr_ulukan 12 günlük annelik tecrübeme dayanarak belirtmek isterim ki imkanı olan baba olsun, analık zor...

NE KADAR OLDU?

Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde, lahmacun yapmak isterken un yerine alçı kullanan bir anne 2 çocuğu ile beraber hastanelik olalı 9 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Duvar yazıları muhite göre şekilleniyor; Mamak'ta "Buraya işeyen eşektir" yazarken, Çankaya tarafında bir duvarda, "İnsancıl atıklarınızı bırakmak yasaktır" yazıyor.

Kulağa o kadar sevimli geliyor ki insanın gidip bırakılanı alası geliyor.