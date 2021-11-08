Yabancıların Türkçe konuşurken yaptığı hatalar

- Murat nerede?

- Cinayete gitti.

- Nereye!!!

- Birisi ölmüş onun için camiye gittiler.

- Cenazeye mi yoksa?

- Evet evet bu ikisi çok benziyor.

- Of çok şükür!



Bir duruma sinirlenen İngiliz arkadaşım "Bu ne yelpazelik" diyerek isyan etmişti.

Ciddi bir tartışmanın ortasında ortamı bir anda renklendirebilecek hatalardır:

- Yalan söylüyosun!

- Hayır ben yalanmiyorum.

İspiyoncu yerine işportacı diyen bir Avrupalı buna en güzel örnektir. Bir de gözleri kısıp hırsla söylediğini düşünün.

Yeni Türkçe öğrenmekte olan bir arkadaşın bakkala gidip "Bana sıcak bir ekmek verir misin?" diyeceğine "Bana sıcak bir erkek verir misin?" demesinin bir elemanı olabileceği küme.

Soğuk ve yağmurlu bir havada incecik giyinmiş Türk sevgilisine zorla kapşonunu taktırmak isteyen ve bunu hem pratik olsun hem sempatiklik olsun amaçlı Türkçe söyleyen sevgili ile girilen diyalog:

- Takar mısın şu kapşonu kafana!

- Hayır ya, sana ne?

- Taksana ya, hasta olacaksın!

- Sana ne beeee! Annem misinn ya! (O sırada ben senin annenim şeklinde Türkçe bir cümle kurmak isterken) - Ben senin ananın :) (yüzde o baaak nası da süper cümle kurdum ifadesi) - Üdjsdhgs, oha.

Minübüsten inmek isteyen yabancı bir öğrenci bunu dile getirir:

- İnek var! İnek var!

Yer: Roma'da bir oyuncakçı.

Mağazada satılan Küçük Prens gece lambasını gören İtalyan yarim ilgimi çekeceğini bildiğinden bana dönüp lambayı işaret ediyor ve kendinden emin bir ses tonu ve gurur duyduğu türkçesiyle:

- Aşkım bak sucuk prens!!!

- Haaa?

- Eeee... Sümük prens!!!

- ?!?!?

- Sümücük prens?

- Oooy oooy! eksiseyler.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1374 yılında Almanya'nın Aix-la-Chapelle bölgesinde bir veba salgını sırasında bin kadar insan histeri krizine girmiştir. Caddelerde çığlıklar atıp birbirine vurarak dans eden bu kişiler saatler sonra yorgunluktan ve yaralanmalardan dolayı ölmüşlerdir.

TESPİTLİ YORUM

İngiltere'de kediler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kediler sahiplerini daha büyük bir kedi olarak görüyorlar.

NE KADAR OLDU?

Bir vatandaş yolcu olarak bindiği taksiyi çalıp 3 gün taksicilik yaptıktan sonra yakalanalı 1 AY OLDU

ALKIŞLIYORUM

@blackironx BUGÜN metroda 5-6 yaşlarında bir çocuk annesini dinlemiyordu annesi de bak abi kızar dedi, ben de şakasına kızarak yapma dedim bana "sana ne oluyo lan" dedi. Ne diyeceğimi bilemedim şoktayım.