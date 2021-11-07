Erkekleri yakan olaylar

FERMUARI açık unutmak:

Okul, otobüs, işyeri gibi kalabalık ortamda size başkaları tarafından hatırlatılmışsa bir de yerin dibine girersiniz resmen.

KIZLA birlikte yürürken köpek tarafından kovalanmak:

Kızı köpeğe bırakıp kendiniz tabanları yağlayıp kaçtıysanız, ilişkinizde önemli sorunlar çıkacağına işarettir.

SENİN açamadığın kavanozu kızın açması: Güven vermek isteyen bir erkeğin daha en baştan tüm planlarının yıkılması anlamına gelir bu.

CADDEDE havalı havalı yürürken hayvan pisliğine basmak: Ayakkabıların mahvolduğu gibi bütün havan da bir anda balon gibi söner.

O kokuyu çıkartmak için uğraşırsın saatlerce.

ROMANTİK bir anda kankalar tarafından yapılan el şakaları: Kızla romantik dakikalar yaşarken kankanın biri gelip de ensene vurduğunda, tüm ambiyans dağılabilir.

KIZIN yanında iki lafı bir araya getirememek: Daha kızın yanındayken konuşamıyorsan gelecekte de olumlu bir şey beklemek saçmalık olur.

KIZIN gözlerinin önünde dayak yemek: Bittiğiniz andır işte o an. Güçsüz erkek sevmez kızlar.

GÜLERKEN burundan akan sümüğü saklama telaşı:

Eğer karşı cinsle konuşup gülüştüğün sırada oluyorsa, bir de intihar sebebidir.

MÜSTAKBEL kız arkadaştan "Dişinde yeşil bişey var" uyarısı almak:

Öğlen yediğin lahmacunun içini marulla doldurduğuna lanet edersin içten içe.

HOŞLANILAN kızla konuşurken yanlışlıkla suratına tükürmek: Size büyük bir puan kaybettirecek eylemdir.

ROMANTİK bir ortamda yanlışlıkla yellenmek: Aslında olabilir, insanlık halidir. Ancak göreceğiniz tepki pek insani olmayabilir.

BURNUNU Karıştırırken Hoşlanılan Kıza Yakalanmak:

Bir erkeğin en özel anlarından biridir bu. Etrafı iyi kolaçan etmek lazım. Yakalanmak sorun çıkarabilir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bilgisayar dehasının ilginç davranışı: Bilgisayar biliminin babası Alan Turing, iş yerinde kullandığı kupa bardağını başka birisi kullanmasın diye radyatöre zincirle bağlıyordu.

TESPİTLİ YORUM

Evde internet kesilince salona indim. 6 yaşında bir kardeşim varmış onunla karşılaştım. Çok duygusal bir andı.

NE KADAR OLDU?

Fransa'nın Bordeaux şehrinde 5 sarhoş genç, bir sirkte çalıştırılan 'Serge' adında bir lamayı çalalı 8 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Çok sevdiğimiz dedemi kalp krizi sonucu kaybettik.

Sevilen bir esnaf olması sebebiyle cenazesine oldukça büyük bir kalabalık katıldı. Biz taziyeleri kabul ederken uzun süredir görmediğim bir arkadaşım beni gördü ve geldi.

"Bu kalabalık da ne böyle?" diye sorunca gayet normal bir şekilde "Dedemi kaybettik" dedim. Cevabı beni o an bile krize sokmaya yetti: ''Bu kadar insan hala bulamadınız mı?''