Uzaylılar Türk mü?

GEÇTİĞİMİZ yıllarda İspanya İstihbarat Teşkilatı CNI'nın yaptığı duyuruda, uzaylıların Türkçe'ye benzer bir dil kullandıkları ifade edilmişti.

Uzaylılar gerçekten Türk olsa, NASA'nın yapabileceği olası 13 komik duyuruyu sizler için derledik.

NASA tarlalarda gözüken işaretlerin Türkçe küfür olduğunu tespit etti. Konu hakkında çalışmalar devam ediyor.

NASA'DAN çok önemli duyuru: "Geliştirdiğimiz ileri teknolojilerle, uzaylıların gemileri içerisinde aralarında yaptıkları konuşmaları tespit ettik."

NASA, uzayda başıboş bir halde terk edilmiş bir uzay aracının kokpitinden ilk fotoğrafları yayınladı. Kokpitte asılan CD ve tesbihin sırrı hala çözülmeye çalışılıyor.

NASA, Mısır piramitlerinin sırrını sonunda çözdü. Piramitlerin derinliklerinde dünya dışı bir dilde, yakıt karşılığı bina anlaşması belgeleri bulundu.

NASA henüz kimliği belirlenemeyen uzay aracından gelen ses dalgalarını çözemediğini açıkladı.

NASA, başka bir uzay aracındaki astronotlardan, kendi astronotlarına gelen ilk mesajı çözdü: "ŞAFAK KAÇ?"

NASA, üzerinde yaşam olan gezegene yakında çarpacağı bilinen gök taşı için uyarı sinyalleri göndermişti.

Gezegenden ilk cevap sonunda geldi: "He he... Bize bir şey olmaz."

DÜNYAYA düşen uzaylılara ait geminin arkasındaki kodlar, NASA'nın uzmanları tarafından sonunda çözüldü.

NASA: "Sonunda diğer gezegenlerle telefon yoluyla iletişime geçebilecek teknolojiye ulaştık. Yalnız karşı taraf çaldırıp kapatıyor. Sebebini hala anlayamadık."

NASA, yıllardır kurdukları iletişimden sonra artık uzaylılar ile ticarete başlayacaklarını duyurdu: "Çok değerli 'kriptoryum' madeni karşılığı altın vereceğiz. Yalnız ufak pürüzler var."

200 MİLYON ışık yılı öteden gelen sinyal çözüldü.

NASA mesajda, uzaylıların ebelerimizle ilgili bilgi alma uğraşında olduğunu bildirdi.

LÜZUMSUZ BiLGİLER

Jackie Chan 11 Eylül sabahı bir film çekimi için Dünya Ticaret Merkezi'nin çatı katında olacaktı. Senaryo zamanında kendisine ulaşmadığı için Dünya Ticaret Merkezi'ne gitmeyen Chan, 11 Eylül saldırısından şans eseri kurtuldu.

TESPİTLİ YORUM

@ntrovertcurtain Yere düşen duş başlığının aniden saldırganlaşması çok gereksiz.

NE KADAR OLDU?

Şanlıurfa'da belediyenin diktiği fidanlar kırılınca hoparlörden "Fidanları kıran hayvan oğlu hayvandır" anansunun yapılmasının üstünden 19 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

@amankaptan Oğlum çok kudurduğunda sakinleşmesi için odasına gönderiyorum ve Mozart dinletiyorum. Sonuç hiç beklemediğim şekilde iyi. Sabah uyandığında "Piyano açma babacığım, çok uslu olacağım" dedi. Affet bizi Mozart.