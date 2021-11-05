Erkekler sevmez

"Konuşmamız lazım" ile başlayan cümlelerden.

Bu cümle sızlanmanın ilk sinyali olarak beyinlerine yer etmiş durumda.

İlle de alışverişe beraber gidelim ısrarlarından.

Bundan vazgeçmenin çok zor farkındayız!

Sabah uyanır uyanmaz ve gece yatmadan önce araşalım takıntısından.

"Sence ben güzel miyim" ve türevi sorulardan.

Gerçeklik aşkına! Kim bu konuda yeterince dürüst davranabilir ki!

Fazla dekolte giyip bu şekilde öne çıkmaya çalışan kızlardan.

Unutma ki, erkekler seyretmeyi severler, ama paylaşmayı asla!

"Ben senin bildiğin kızlardan değilim" cümlesinden.

Bu cümleyi söylediğin an, 'o' kızlardan biri oluyorsun.

Kuaför ya da alışveriş anılarının anlatılmasından.

Bu durumu tıpkı onların futbol ya da otomobilden bahsetmeleri gibi düşünebilirsin, korkunç değil mi?

Çiçek alınması için kendisine "çaktırmadan" baskı yapılmasından.

Bekletilmekten.

Karamsarlıktan.

Sürekli eleştiren ve hiçbir şeyi beğenmeyen kişilerle vakit geçirmeyi kim ister ki?

Servet düşkünlüğünden.

Hiçbir erkek esas çekici olan şeyin cüzdanı olduğu düşüncesinden hoşlanmaz.

Sürekli cep telefonunla ilgilenmenden.

Onun cep telefonunu karıştırmaya çalışmandan.

Telefonu çaldığında ya da mesaj geldiğinde "kim o" diye sorulmasından.

"Ben sana söylemiştim" lafını duymaktan.

Arkadaşlarının yanında "aşkitom", "kuşum", "miniğim" gibi sevgi sözcükleri kullanılmasından ve ısrarla karşılık beklenmesinden.

Kahkaha atarken eliyle ağzını kapatan kızlardan.

Sürekli eski aşklarından bahseden kızlardan.

Eski ilişkileriyle ilgili sorular sorulmasından.

Çok yakın bir erkek arkadaşın bile olsa sürekli ondan bahsetmenden.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1998 Dünya Kupası'nda Yugoslavya forması giyen Stankovic daha sonra Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra 2006 Dünya Kupası'na Sırbistan- Karadağ formasıyla katılmış, bu iki ülkenin de daha sonra ayrılmasıyla 2010 Dünya Kupası'na Sırbistan formasıyla katılmıştır.

Böylece Dejan Stankovic, üç farklı ülke formasıyla Dünya Kupası'na katılan tek futbolcu olmuştur.

NE KADAR OLDU?

Çaycı Hüseyin "Dün yine trend topic olduk. Ben anlamadım kardeşim, bir çözüm bulmak lazım. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz? Bir karar verin adamı hasta etmeyin" diyeli 25 GÜN OLDU

AlkışlıYorum

Tatile giden, hayat dolu yaşlı teyzemiz güya helalleşiyor.

"Hadi çocuğum, hakkınızı helal edin, hayat bu; siz ölürsünüz ben göremem, veya siz kör olursunuz beni göremezsiniz..."



