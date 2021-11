Erkeklerin zorlandığı anlar

OTOBÜSTEKİ kızın "Camı açar mısınız?" dediği an.

Dur sakin ol koçum, stres yapma. Açılmıyor, bozulmuş de, en olmadı bu abi gibi yaparsın ;)

ZORUNLU olarak eski sevgilinin yeni arkadaşıyla aynı ortamda bulunma durumu.

Sen tam sözleşme imzaladın, iş bağladın diye sevinirken, o senin sevgilini bağlamış iyi mi?

HAVA atıcam diye atarlandığınız öndeki arabadan böyle birinin çıktığı an.

Tamam mı devam mı? Ben söyleyim kaçmak erkekliğin şanında var.

BİR kadının size tokat attığı an.

Hadi bu sorunun cevabını vereyim: Hak etmiş ol ya da fark etmiyor, durdurmak dışında müdahale etmiyoruz.

SİZİ seven kızdan ayrılmak.

Ha niye ayrılıyorsun derseniz onu bilmiyorum. Ben değil. :/ Zor an işte onu yazıyorum. Kızmayın, sevenleri ayırmayın.

ZAR zor ayrıldığın eski sevgiliyle aynı mekanda denk gelmek.

Kaç kaç kaç...

İDİIALI konuşmaların ardından PES'te FIFA'da arkadaşına kaybettiğin an.

İlk buluşmada hesabın gelme anı.

Hesabı kız görmeden yakalamak da zor, hesabın fazla gelmesi durumunda ne tepki verilmesi gerektiğini belirlemek de.

ALAKANIZ olmayan hatta size asılan birinin taciz suçlaması.

Düşmanımın bile başına gelmesin.

En zor sınavlardan birisi.

KANKANIZIN kız arkadaşının size yürümesi.

Yürüme kaba oldu, hoşlanma diyelim. Ama beteri de var kankanız da size yürüyebilirdi.

DOĞUM günü, ilişki yıl dönümü gibi günlerin Real Madrid-Barcelona maçı ile aynı güne gelmesi.

Hele de bu sene düşünsene aynı güne denk geldiğini.

Çıldırırsın kadrolara bak.

KIZ arkadaş adayının arkadaşları ile gidilen ilk etkinlik.

Burada sizi her türlü teste tabii tutarlar aman size yalandan asılan da olur. Sarhoş taklidi yapan da aman şaşırtmalı soru.

ANNENİZ veya sevgilinizle alışverişe çıkmak.

Çıkmazsanız; sen bana hiç yardımcı olmuyorsun!!! Çıkarsanız her dükkanın önünde telefonla oynayarak geçen saatler ve sadece bir elbise almaya gitmişken aldığınız mağaza. Bol şans...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Japonya'da tuvaletlerdeki sahte sifon sesi butonu vardır. Bu tuvaletinizi yaparken utanç verici sesleri gizlemek için kullanılmaktadır.

NE KADAR OLDU?

Roberto Nevilis adlı bir İtalyan öğretmen öğrencilerine ceza vermek için ev ödevini çıkaralı 106 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Üçlü prizden doğru fişi çekmeye çalışırken kendimi bomba imha uzmanı gibi hissediyorum.

ALKIŞLIYORUM

GECE görüş mesafesinin 1 (!) metreye kadar düştüğü sisli havada 45 dakika boyunca kaplumbağa hızı ile ilerledikten sonra yanlışlıkla sileceği çalıştırmamla birlikte 20 metre ilerisini gördüm. Daha neler göreceğim bakalım...

İŞE giderken cep telefonumu evde unutmuşum. Ama televizyon kumandasını almayı ihmal etmemişim.