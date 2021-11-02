90’ların popüler kızları

OKULUN en havalı kızı olmak için sahip olman gereken ilk özellik: Süper ötesi bir kız grubunun olması!

VE bu grubun kendine özgü ritüellerinin olması. Mesela 'Çak beşlik'in geliştirilmiş versiyonlarını yapmak :)

OKUL kurallarına aykırı giyinmek.

LEVIS 501'ler ile Adidas'ın torsion model ayakkabıların muhteşem uyumuna dahil olmak.

DOĞUM gününü ev yerine, diskoda kutlamak.

ÇANTANDA bol bol arma veya rozet olması.

MILKSHAKE içmek.

BANDANALARI da unutmamak gerek!

EVLERDE olması bile lüks olan telefonun, odanda olması...

İYİ dans etmek, arkadaşlarınla kendi dans grubunu oluşturmak.

DANSA ilgin yoksa, bir müzik enstrümanı çalmak.

ONU da yapamıyorsan piyasaya hakim olmak: Blue Jeans okumak.

AMA en çok da Spice Girls'ü tanımak, şarkılarını bilmek ve onlara eşlik etmek.

(en azından nakaratlarda :)

BUNLARA ek olarak Take That, Back Street Boys dinlemek.

KENDİ bedeninizden en az bir beden büyük kot ceket giymek.

ALTINA da buz mavisi kot giymek.

ODUNCU gömleklerini tıpkı Çılgın Bediş gibi beline bağlamak.

SAÇA tost yaptırmak.

MAGAZİN takip etmek.

ODANDA sevdiğin ünlülerin boy boy posterlerinin asılı olması.

YÜRÜRKEN müzik dinleme keyfini insana yaşatan bir WalkMan'e sahip olmak.

PATEN kaymak.

GRUNGE akımının etkisiyle canımız bebeyimiz Cobain sağolsun) üzeri baskılı tişörtler giymek.

PANTOLONUNU zincirle hareketlendirmek.

TOPRAK tonlarında makyaj, kalemle çevrelenmiş dudaklar ve kavisli kaşlara sahip olmak.

EVE beş dakika bile olsa geç kalmak.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2002'DE Madagaskar ekibi Stade Olympique L'Emryne, şampiyon AS Adema karşısında kendi kalesine 149 gol attı. Bu ilginç girişimin nedeni ise bir önceki maçta hakemin verdiği kararları protesto etmek içindi.

NE KADAR OLDU?

SAT birlikleri gizlice, Yunanistan'ın abluka altına aldığı Kardak Kayalıkları'na çıkartma yaparak Türk Bayrağı asalı 25 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

ALLAH kimseyi otobüse binmeye çalışan teyzelerin önüne düşürmesin. Teyze teyze değil Osmanlı akıncısı, fatihin fedaisi. Kara Murat.

ALKIŞLIYORUM

ANNEM arabasını torpidosu için dantel örecek kadar çok seviyor. Geçenlerde arabayı çarpmış ve farı kırılmış. Babamın anlattığına göre trafik polisinin önünde "Yavrumun gözü çıktııııı!" diye ağladığı için polisler heyecanlanıp ambulans çağırmışlar.