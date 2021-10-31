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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 31 Ekim 2021, Pazar

Ömür törpüsü insanlar

Hiçbir şeyden eksik kalmayıp her konu hakkında fikri olanlar.
Kendi derdini dinleten ama başkalarının dertlerini umursamayanlar.
Her konuda kendini haklı çıkarmaya çalışanlar.
Kesinlikle bilmedikleri bir şey yoktur ve her zaman onlar haklıdır.
Her önüne geleni eleştirip küçümseyenler.
Telefonda konuşurken "Görüşürüz" demeden direkt telefonu yüzünüze kapatanlar.
Her yerde neredeyse bağırarak yüksek sesle konuşanlar.
Karşısındaki insanın sürekli sözünü keserek konuşanlar ve bunun hiçbir zaman farkına varmayanlar.
Ota boka alınacak bir şey bulanlar.
Bi' salın kendinizi artık.
İşi düştüğünde hâl hatır sorup diğer zamanlar yüzümüze bakmayanlar.
Bilgi sahibi olmadığınız konularda "Nasıl bilmezsin yaaaa?" diyerek sizi salak yerine koyanlar.
İyi niyetli insanların niyetlerini sömürmekten zevk alanlar.
Hiçbir şeyden memnun olmayıp sürekli şikayet edip enerjinizi sömürenler.
Son olarak da, kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapanlar ve uyardığınızda "Senin yaptığınla benimki aynı değil." açıklamasının arkasına sığınanlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Michael Ballack, 29 final oynadı ve hepsini kaybetti. Ve 3 kez de Ballon D'or için yarıştı ve yine kazanamadı.

NE KADAR OLDU?
Termal suda tavuk pişirmeye çalışan adama 10 bin TL ceza verileli 1 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM
Kız o kadar aşk dolu sözler paylaşıyor ki, adamı ben bile özledim lan.

AlkışlıYorum
@hichekimi Hasta Türkçe bilmiyor diye içeri tercüman aldık. İlaç kullanıyor musunuz dedim anlamadı hasta.
Tercüman döndü "İlaç kullanmış ke?" dedi...

GülüYorum
Küçük Ali o gün okula gitmek istemiyordu. Evde yalnız başına kalmıştı. Ali'nin gelmediğini gören öğretmeni okuldan eve telefon açtı.
-Alo, iyi günler.
Ben Ali'nin öğretmeniyim.
Bugün okula gelmedi de. Merak ettim, aradım.
Telefonla konuşan Ali birden heyecanlandı.
Durumu çaktırmamak için sesini kalınlaştırıp konuşmaya başladı.
-Evet, Ali bugün çok hasta.
Okula gelmeyecek.
-Öyle mi?
Geçmiş olsun.
Peki, ben kimle görüşüyorum?
-Babamla...

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Ömür törpüsü insanlar
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