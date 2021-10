Eşiyle alışverişe giden erkek

SÜREKLİ "Ne zaman bitecek?" diye sormaları...

Oysa daha geleli 10 dakika olmuştur.

ÇOĞUNLUKLA iç çamaşırı mağazalarına girmek istememeleri...

Bu mağazaların önünde birkaç erkeği aynı anda görmeniz mümkün.

ALIŞVERİŞİN başından sonuna kadar hayattan tiksinirmişçesine somurtmaları...

- T İ K S İ N İ Y O R U M.

"GÜZEL Mİ?" diye gösterdiğiniz şeye asla doğru dürüst cevap vermemeleri...

- Ne bileyim ben.

- Fena değil gibi.

- Ben bundan ne anlarım.

- Buna ne gerek var?

- Bilmiyorum.

- O biraz şey sanki.

ALACAĞINIZ her şeye "Bunun aynısından var" diyerek engel olmaya çalışmaları.

DENEME kabinin önünde bodyguard gibi dikilmeleri, zaman zaman kabin perdesini çekiştirmeleri...

- İçerisi görünüyor mu acaba ya??

BOŞ buldukları her yere anında oturmaları...

Her yer o kadar da konforlu olmasa gerek.

SÜREKLİ telefonlarıyla oynadıkları için mağazadan çıktığınızı fark etmemeleri...

Sonra "Beni burada bırakıp gidiyorsun" diye suçu size atarlar.

EĞER çocuğunuz varsa ilgilenmesi gereken çocuğu durmadan kaybetmeleri ya da bir yerde unutmaları...

Çakmak mı bu ya, ne demek kaybettim?????

ALIŞVERİŞ sırasında herhangi bir şeye kilitlenip sanat eseriymişçesine seyretmeleri...

Oldukça çarpıcı bir eser.

HER yarım saatte bir "Tuvalete gidiyorum" diyerek ortadan yok olmaları...

Prostat belirtisi?

KENDİLERIYLE aynı kaderi paylaşan hemcinsleriyle dayanışmaları ve muhabbet ederek sosyalleşmeleri...

- Biz iki saatir buradayız galiba.

- 10 dakika sonra bizim 6 saat olacak.

- Hepimize çok geçmiş olsun, metin olalım.

EN gerekli şeye bile "Buna ne gerek var?" demeleri Klozete de mi ne gerek var?

SÜREKLİ poşet taşımaktan şikayet edip poşetleri sizin taşımanıza müsade etmemeleri.

Errrkeklik gururları kabul etmiyor herhal.

ALIŞVERİŞİN sonunda esaretin bedeli olarak kendi yapmak istedikleri şeylerle ilgili pazarlığa oturmaları...

- Eve gidince maç izleyeceğim.

- Buradan çıkınca benim istediğim bir yere gideceğiz.

- Yarın arkadaşlarınla yemeğe gelmeyeceğim.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

ÇİN'DE Guangzhou Baiyun Havalimanı'nda bir adamın bavulunun ağırlık sınırını aşması üzerine para vermek istemeyen yolcu 60 tişörtü ve 9 pantolonu üst üste giymiştir.

NE KADAR OLDU?

Gaziantep'te 32 kilogram esrarla yakalanan bir şahıs, "16 çocuğum var hepimiz de içiciyiz. Bize anca yeter" diyeli 8 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

@drfaithdz Gece çocukları odalarında öpüp, kediyi de salona bırakıp uyuyoruz. Sabah kızla kedi bizim yatakta, ben kızın yatağında, hatun misafir odasında, oğlan salonda yerde uyanıyor, herkes perişan. Gece yoğun bir trafik yaşanıyor ama sabah uyanınca kimse oraya nasıl geldiğini hatırlamıyor.

TESPiTLi YORUM

@tugcesbrain Sabah "Kan tahlili isteyeceğiz. Aç mısın?" dediğimiz hastanın "Simit yedim ama doymadım, açım hâlâ" demesi çok özel...