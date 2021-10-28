Kötü kaynana özellikleri
Allah aşkına bir in bir şey konuşacağım...
EN güzel yemeği kendisinin yaptığı düşüncesinden asla vazgeçmez ve sizin güzel yemek yaptığınızı kabul etmez. Yemeğine tuz yüklemesi yaparsanız belki beğenir he?
AĞZINIZLA kuş tutmanız yetmez. Yine yeniden yaptıklarınızı beğenmez. Siz de bir şey yapmayın!
Bir kere yapın beğenmiyorsa daha uğraşmayın. Sonsuza kadar beğenmeyecek zaten.
ÇOCUĞU siz yaparsınız ama çocuk onunmuş gibi davranır. Orada dur kaynana!
Çocuğun isminin ve cinsiyetinin ne olacağı ona sorulmalıdır. Giyeceği kıyafetten, yiyeceği yemeğe kadar kaynananın elinden geçmeli yoksa o çocuk olmaz!
O SİZİN ayrılmaz bir parçanız olmak ister.
Attığınız her adımı ona sormanızı bekler.
HELE Kİ onsuz bir adım atarsanız, burnunuzdan getirmeyi görev edinir. Abe kaynana naptık sana?
Balayına gidip aynı odada yatan kaynanalar var. Daha neyi soralım?
ÇOCUĞUNUN evlendiğini kabullenmez ve hala onun üzerinde otoritesini kurmaya çalışır. O günlerin geride kaldığını birisi söylesin.
OĞLUNUN turşusunu kuramamış, ellere vermiştir.
Bu durumu hazmedemez.
Çatla patla kaynana diye boşuna dememiş büyüklerimiz..
SIZINLE yarıştığı gibi dünürleriyle de yarışa girer.
OĞLUNUN bir prens olduğunu ve her zaman daha iyisini bulabilirdi düşüncesini aklından çıkarmaz.
KENDİ kaynanasından gördüklerini uygular.
Doğrunun o olduğunu düşünür.
Ve gelin-kaynana çatışması sonsuza dek sürer.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
CUMA günleri, dünyadaki tüm insanların mutluluğu yüzde 11 daha artıyor.
NE KADAR OLDU?
Sinyor Can Bartu, önce Dolmabahçe'de oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmasında forma giyip iki gol atmış, aynı gün içinde vapurla karşıya geçip FB-GS basketbol maçına çıkıp takımına 32 sayı getireli 50 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
@eyjafjellajokul ÇAMAŞIR makineleri samimiyetsiz.
"Bak bakalım oluyor mu?" diye camı var. Bulaşık makineleri öyle mi? "Abi bırak ben hallediyom" der gibiler.
AlkışlıYorum
@senddudesksjdks OTOBÜSTE bir kadının çantasının sapı koltuğa sıkıştı, inecek inemiyor.
Herkes yardıma koştu, çareler çaresiz.. Bir adam "Açılın ben çantacıyım" diye koşup kurtardı kadını.
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