Arkadaş mı dost mu?

ARKADAŞ evinize geldiğinde misafir gibi davranır.

Dost geldiğinde buzdolabını açıp istediğini alır.

ARKADAŞ senin ağladığını görmez.

Dostunun omzu ise senin gözyaşlarınla ıslanır.

ARKADAŞ davetine katılınca bir paket hediye ile gelir.

Dost sana yardım etmek için erken gelir; toparlanman için geç gider.

ARKADAŞ, onu o yattıktan sonra ararsan rahatsız olur.

Dost neden bu kadar geciktiğini sorar, derdini anlatmak için...

ARKADAŞ bir kavgadan sonra her şeyin bittiğini düşünür.

Dost ise tekrar arar.

ARKADAŞ senin daima onun arkanda olmanı ister.

Dost her zaman senin arkandadır.

ARKADAŞ zaaflarınızı öğrenir ve onları kullanabilir.

Dost zevklerinizi öğrenir ve onlara hitap eder.

ARKADAŞ zayıflıklarınızı bilirse başınıza kakar.

Dost zayıflıklarınızı bilirse örtmeye çalışır.

ARKADAŞ sizi ikinci görmek ister.

Dost ikinciniz olmaktan şeref duyar.

ARKADAŞ sıkıntınız olmadığında yanınızdadır.

Dost sıkıntınız olduğunda size koşar.

ARKADAŞLARINIZA siz huzur vermeye çalışırsınız.

Dostlarınız size huzur vermeye çalışır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

OXFORD Üniversitesi'nin araştırmasına göre; bir ilişkiye başladığınızda en az 2 yakın arkadaşınızı kaybedermişsiniz.

NE KADAR OLDU?

Taylor Swift, katıldığı bir programda kendi şarkısını bilmeyeli 1 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

HER GÜN kendimle konuşuyorum ve kendi kendime iyi haberler veriyorum. Merak etmeyin, sakin olun, panik yapmaya gerek yok gayet iyiyim.

ALKIŞLIYORUM

1. VİTES diye geri vitese takan, geri vitese taktığı halde inatla ileri gitmeye çalışan ve başaramayınca servisi arayıp "Arabanın birinci vitesi bozulmuş geri gidiyor. İkinci viteste kalkar mı?" diye soran bir ablam var. Tabii bir de kahkahadan telefonu düşüren servis elemanı!

6 YAŞINDAKİ küçük kızım serzenişte bulunuyor "Baba ben çocuk muyum?" diye. 2 saniye sonra söylediğinin farkına varıyor ve kendini düzeltiyor:

"Tamam, çocuğum ama bebek değilim!"