Kelimelerin kökleri

SAFSATA: Yunanca'daki "sophistes" bilgili, bilgisi olan anlamına geliyor. Türkçe ve Arapça'da ise "gereksiz söz" anlamında kullanılıyor.

ENTEL: Tabii ki bu sözcük Batı dillerindeki "intellectual" sözcüğünden bozularak "toplumdan tümüyle kopuk, bilgisini yalnızca biliyor görünmek için edinen kişi" anlamında kullanılıyor.

Gerçek anlamı ise, "birçok konuda bilgili olan"dır (sıfat).

KAPUSKA: Slavca'da "lahana" demektir. Bizdeyse "kıymalı lahana" yemeğine denmektedir.

KARYOLA: Bizde genelde yatağın üzerine serildiği, metalden yapılan ayaklı mobilya anlamına geliyor. Oysa gerçek anlamı "el arabası"dır (carriola:

İtalyanca). İtalyan gemicilerden bizim kullanımımıza geçti; gemicilerin kullandığı taşınabilir tekerlekli yataklara denir; kökü "taşımak"tır (carri).

AMELİYAT: Arapça'daki "amel" (iş, eylem) sözcüğünden geliyor. Gerçek anlamı, "işlemler, eylemler"dir. Bizde ise, "yetkili uzmanın hastaya uyguladığı işlem" (genelde cerrahi) olarak anlaşılır.

GEBERMEK: Türkçe'de eski anlamı "şişmek"di. Şimdi ise ölmenin kaba bir tabiri oldu.

Ölüp beklemiş hayvanların şişmesinden geliyor olsa gerek.

(Gebe ve göbek sözcükleri de aynı kökten geliyor).

SERBEST: Gerçek anlamı "başı bağlı"dır (ser:baş, best:bağlı). Ancak sanırım bizde yanlış olarak kullanılıyor; gerçeği "serbes" (başıboş) olsa gerektir. Yine de bizdeki anlamı tam karşılamıyor. Biraz karışık bir durum yani...

SOSYETE: Bizim kullandığımız söyleniş Fransızca'dan alıntı...

Anlamı "topluluk"tur. Bizde önceleri "yüksek sosyete" denen zengin tabakaya sonradan kısaca "sosyete" denmeye başlanmıştır.

KOKONA: Yunanca "kokkona"dan geliyor ve gerçek anlamı "Hristiyan kadın"dır.

Bizde ise giyimi ve süslenmesi aşırıya kaçan (yorumu yapanların düşüncesi böyle) yaşlı kadınlar nedense bu biçimde anılıyor.

TUVALET: Yalnız bizim dilimizde değil, birkaç dilde daha "hela"ya verilen isim...

Aslı, Fransızca "toilette"tir ve "temizlik" anlamına gelir.

"Tuvalet kağıdı" ve "tuvalet masası" temizlikle ilgili şeylerdir.

"Tuvalet kağıdı"nı referans alarak mekana "tuvalet" ismini vermek yalnız bizim bulışumuz değil...

Yunanlar da bunu başarmış.

SIPA: Abazaca'da (gerçekten bir ülkedir) "spau" "çocuk, yavru" demektir. Bizde ise eşek yavrusu... Arapça'da da benzer biçimde "sabi, sibyan" "çocuk" anlamındadır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

YAO MING Miami'de ilk maçına çıktığında Miami Heat onun adına 8 bin şans kurabiyesi dağıtmıştı. Fakat Yao Ming daha önce hiç şans kurabiyesi görmediği için bunu Amerikalılar'a özgü bir şey sanmıştı.

NE KADAR OLDU?

İstanbul'da kaldırıma park edilen araçların camına, "Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir geri zekalıyım" yazılı notlar yapıştırılalı BİRKAÇ GÜN OLDU

TESPİTLİ YORUM

@susarmisinpiIis istanbulda uzak yakın algısı diger sehirlerden cok farklı.. ama herkese uzak tek bir yer var.. BEYLİKDÜZÜ

ALKIŞLIYORUM

@filiafamilia Oğlumun (3) bugünkü ağlama sebebini sizlerle paylaşayım; "babamla senin neden iki tane annesi iki tane babası var? benim ikinci annem babam nerede?!"