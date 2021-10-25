İlginç nikah anıları...

BÖRÇE VE HASAN:

Sanıyorum en komik olayı söz günü yaşamıştık. Eşimin söz günü giyeceği takımı Network'ten aldık; ancak kontrol etmek hiç aklımıza gelmemişti. Meğerse pantolondaki alarmı çıkarmamışlar.

Eşim de beni istemeye arkasında alarmla geldi. Hala resimlere baktıkça gülüyoruz…

DUYGU VE EVREN:

Nikah esnasında Evren, nikah memuru bizimle selamlaştıktan ama henüz nikaha ilişkin sorularını sormadan önce, "Gelini öpebilir miyim?" dedi. Şahitlerimizi ve konukları güldürdü.

ZUHAL VE AHMET:

Gelin konvoyumuzda kornalara basa basa nikaha giderken arkamıza bir baktık ki bir arabadan başka kimse yok! Meğer konvoydan bir araba başka bir yere uğrayıp ordan gelmek istemiş, geri kalan tüm arabalar da onu takip etmişler. Bizi takip eden bir araçla nikah salonuna gittik.

İMER VE BURAK:

Nikahımızın kıyılmasının ardından Burak'ın ilk önce beni değil, nikah şahidi olan en yakın arkadaşını öpmesini hala gülerek hatırlıyoruz.

GÜLSE VE BURAK:

İlk dans sırasında gelinliğimin içine kocaman bir arı girdi ve davetlilerden biri piste fırlayıp gelinliğimin içine girerek arıyı öldürme görevini üstlendi. Biz o an pek farkına varamadık durumun ama düğün videomuz geldiğinde olay ve suratlarımızdaki ifadeler cidden komikti.

DİDEM VE MERT:

Gelin arabamız eski model bir Ford'du ve o kadar yavaş gidiyordu ki arabayı bırakıp düğün mekanına arkadaşlarımızın arabası ile ancak yetişebildik!

CEREN VE BERK:

Sürekli gelinliğimin eteklerinin yeterince kabarmadığından şikayet edip duruyordum. Onun için devamlı eteğimin altına kafasını sokmuş tarlatanımı düzeltmeye çalışan birileri oluyordu. Bu fotoğraflara baktıkça hala gülüyoruz…

HAKAN VE YONCA:

Tüm davetlilerimize göre komik bana göre ise trajikomik bir olay yaşandı. Nikah memuru Yonca'ya benimle evlenmeyi kabul edip etmediğini sorarken ismimi yanlış söyleyerek, "Hasan Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" diye sordu. Tabii o romantik an kahkahalarla farklı bir boyuta taşınmış oldu.

ÇİSEL VE SERKAN:

Sabahtan başlayan hazırlıklar ve enstantaneler için evde bir kameraman vardı. O arkadaşın önce arkadaşlarımın ve kardeşimin bana hediye verişlerini, sonra da damat ve arkadaşlarının gelişini kaçırıp olayları tekrar ettirmesine epey gülmüştük. dugun.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İSPANYA 3. Ligi'nde, futbol sahalarında eşine ender rastlanacak bir olay görülür. Murcianos del Jumilla ile Puente Tocinos arasında oynanan karşılaşmada stat megafonundan rengi ve plakası söylenen bir araca hırsızlık girişiminin anonsu yapılır. Bir anda maçı durduran hakem, futbolculara ve yan hakemine işaretle, "Bu araç benim, bu araç benim" diye bağırır ve kenara kadar koşar. Emniyet güçleriyle birlikte stat dışına çıkan hakem, aracının çalınmasını son anda önler, stada döner ve yardımcısından kaç dakika ara verdiklerini öğrenerek maçı kaldığı yerden devam ettirir.

NE KADAR OLDU?

Ankara'da bastığı sahte parayla, sahte içki alarak zehirlenen bir kişi hayatını kaybedeli 1 AY OLDU

ALKIŞLIYORUM

19 YILLIK evliyim, düğün videomuzu tersten oynattıkça inanın mest oluyorum. Videoda en sevdiğim yer, karımın yüzüğü parmağından çıkarıp, nikah salonundan geri geri çıkıp kapıda bekleyen arabaya binip gözden kaybolması. İşte o kareler beni çok mutlu ediyor.