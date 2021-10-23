İş başvurularına gelen cevaplar

İŞ görüşmelerinde ve başvurularda genellikle stresli anlar yaşanır. Adaylar kendilerini baskı altında hisseder. Ancak bazıları var ki, ya çok rahatlar, ya da eğlenmeyi çok severler.



İşte ilginç ve komik cevaplar...



TELEVİZYON üretim departmanımızdaki teknisyenlik pozisyonu için bir adayla görüştüm.

Alt yapısında televizyon veya elektronik ile ilgili herhangi bir tecrübesi yoktu. Bunun üzerine, hiç televizyonun içini açıp neler olduğuna bakıp bakmadığını sordum. Cevabı şu oldu:

"Dalga mı geçiyorsunuz? Orayı açmak çok tehlikeli!" Söylemeye gerek yok ama işi alamadı tabii.

BİR adaydan, yapmaktan hoşlanmadığı bir şey söylemesini istedim. Başvurmuş olduğu Bilgisayar Programcısı pozisyonuyla ilgili bir cevap bekliyordum.

Uzun uzun düşündü ve şöyle dedi: Küveti temizlemek hiç hoşuma gitmiyor!

ÖNCEKİ işimde, Depo Asistanı pozisyonuna gelen başvuruları incelerken ilginç bir cevap ile karşılaşmıştım. Etnik köken bölümünde aday "Diğer" kutusunu işaretlemiş ve yanına "İnsan" yazmıştı. Gerçekten çok özgün bir cevaptı. O aday işe alınmıştı.

TAHSİLDARLIK pozisyonuna alım yapacaktık. Başvuruları incelerken, kariyer hedefi kısmına şunların yazılı olduğu bir özgeçmişle karşılaştım:

Herkes gibi ben de başarılı olmak istiyorum. Ancak ben çıtayı yükseltmek ve çok çok başarılı olmak istiyorum. İş, aile ve kişisel yaşamda hep 1 numara olmak istiyorum.

Çok mu başarılı olmak istiyorsunuz? Ne kadar ilginç bir hedef. Teşekkürler. Sıradaki aday lütfen...

ADAYLARA uyguladığımız standart uyuşturucu testinde, pozitif sonuçla karşılaştığımız bir adayı konuyla ilgili bilgilendirmek için çağırmıştık.

Pozitif test sonucunu bildirip, işe uygun olmadığını söylediğimizde şöyle demişti: 3 hafta önce bir partide esrar içmiştim.

Çıkacağını düşünmüyordum.

Şimdi temizimdir herhalde.

Testi bir daha yapar mısınız?

İNSAN Kaynakları müdürüydüm ve bir inşaat işçisinin başvurusunu alıyordum. "Hiç hüküm giydiniz mi?" sorusuna "Eve girip hırsızlık yapmaktan ceza aldım" yazmıştı. Daha sonra gelen "Başka özel yetenekleriniz var mı?" sorusuna da "El aletleri ile evlere rahatça girebilirim" cevabını vermişti.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1991'DE 57 yaşındaki Taylandlı kadın Yooket Paen çiftliğinde yürürken bir inek pisliğine basıp düştü.

Düşerken tellere tutunmaya çalışırken elektrik çarpması sonucu öldü.

Kısa bir süre sonra kardeşi 52 yaşındaki Yooket Pan komşusunu olay yerini göstermek için götürdü. Fakat ne şanssızlıktır ki o da aynı yerde inek pisliğine basıp aynı şekilde elektrik çarpması sonucu öldü.



NE KADAR OLDU?

Litvanya'da doktorlar bir adamın midesinden bir kilodan fazla çivi, vida, somun ve bıçak çıkaralı BİRKAÇ GÜN OLDU



AlkışlıYorum

ABLAM bana "Zayıflamış mıyım?" diye sordu, halbuki kilo aldığının farkındaydı.

"Benden duymak istediğin cevap ne?" diye sordum.

"Zayıflamışsın" dememi istedi.

"Abla kilo vermişsin ve çok güzel olmuşsun" dedim. "Ayy gerçekten mi, çok mutlu oldum!" diyerek kendi yalanımıza inandı ve çok sevindi. Evet kadınız, anlaşılmazız.